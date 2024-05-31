Λογαριασμός
Ηappy Traveller στη Σέριφο: «Το ταξίδι ξεκινά» το Σάββατο 1 Ιουνίου- Δείτε το τρέιλερ

  Σάββατο 1 Ιουνίου στις 17.45, στον ΣΚΑΪ

Ηappy Traveller στη Σέριφο: «Το ταξίδι ξεκινά» το Σάββατο 1 Ιουνίου

Πρώτη μέρα του φετινού καλοκαιριού και το Happy Traveller στον ΣΚΑΪ, μπαίνει στο κλίμα με ένα άκρως καλοκαιρινό επεισόδιο.

Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα ταξιδεύουν και εξερευνούν από άκρη σε άκρη ένα από τα παραδοσιακά κυκλαδίτικα νησιά, τη Σέριφο.
 
Οι ταξιδιώτες μας περιηγούνται στη γραφικότατη χώρα, την οποία επισκέπτονται πρωί για να την εξερευνήσουν, απόγευμα για φαγητό, βραδάκι για να δουν τα μαγαζιά γεμάτα με κόσμο αλλά και νωρίς νωρίς το πρωί για να απολαύσουν την ανατολή από το εκκλησάκι στην κορυφή, τον Άγιο Κωνσταντίνο.

θ7θ5θ5

Βλέπουν πολλές από τις περίπου 75 παραλίες που έχει το νησί αν και οι ντόπιοι υποστηρίζουν ότι οι παραλίες είναι πάνω από 100. Πάντως η Σέριφος θεωρείται πως αναλογικά με το μέγεθός της είναι το νησί με τις περισσότερες παραλίες στην Ελλάδα.

Επισκέπτονται την περιοχή των παλαιών μεταλλίων και περνούν μέσα από μια παλιά σήραγγα για να φτάσουν σε μια από τις πιο ειδυλλιακές παραλίες του νησιού, τον Καλόγερο με τον μοναχικό φοίνικα.

i76i6i6

Βλέπουν ιστορικά μοναστήρια και μικρούς οικισμούς όπως η Παναγιά με τη γραφική πλατεία και το παραδοσιακό καφέ - παντοπωλείο της κυρίας Αντωνίας, δοκιμάζουν πολλές παραδοσιακές λιχουδιές και καταλαβαίνουν γιατί η Σέριφος φημίζεται για τη φιλοξενία της.

Τέλος, πηγαίνουν με βάρκα σε ένα από τα πιο περίεργα και εντυπωσιακά τοπία που έχουν δει ποτέ και έναν από τους πιο σημαντικούς φάρους του Αιγαίου Πελάγους.
 

gtergege

Το καλοκαίρι ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο για τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ – με ένα ταξίδι στη Σέριφο παρέα με το Happy Traveller.
 
HAPPY TRAVELLER
Κάθε Σάββατο στον ΣΚΑΪ
 
#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες!

Πηγή: skai.gr

