Οι αποκαλύψεις της Σμαράγδας Καλημούκου για τη σειρά «Λατρεμένοι μου γείτονες»

Η σειρά «Λατρεμένοι μου γείτονες» και την πρώτη σεζόν –στην οποία πρωταγωνιστούσε η Σμαράγδα Καλημούκου αλλά και της δεύτερης που ακολούθησε χωρίς εκείνη ήταν μια μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία.

Η ίδια προερχόταν από τον χώρο του χορού τότε και όλα της ήταν άγνωστα γι’ αυτό και κάποιες σκηνές την έκαναν να νιώθει άβολα.

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με λεμόνι» στο YouTube η πρώην ηθοποιός και χορεύτρια αποκάλυψε πολλά. Από το πόσα χρήματα πληρωνόταν τότε, ως και τη λιγότερο αγαπημένη της συμπρωταγωνίστρια.

«Η πιο άβολη στιγμή στα γυρίσματα ήταν όταν υποτίθεται ότι μας έκλεβαν σε ένα πάρκο και έπρεπε να μείνω με το βρακί. Η αγαπημένη μου από τους Γείτονες ήταν η Αριέττα Μουτούση, εκεί έπαιρνα 300 ευρώ το επεισόδιο, θα ήθελα να παίξω στο Παρά Πέντε τον ρόλο της Αγγέλας, ενώ η λιγότερο αγαπημένη μου από τους Γείτονες ήταν η Άβα Γαλανοπούλου, δεν είχα πολύ επαφή» είναι οι πρώτες αποκαλύψεις της στο Short video promo του επεισοδίου. Αλλά λέει κι άλλα πολλά

«Ήμουν το 2006 στο So You Think You Can Dance ως παίκτρια και μετά τον τελικό με πήραν τηλέφωνο από το MEGA και μου το πρότειναν. Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Στην αρχή ήταν λίγο άβολα με τον Δημήτρη Βλάχο, γιατί δεν είχα κάνει κάτι παρόμοιο. Με βοήθησαν όλοι όμως στη συνέχεια. Έχεις τρεις κάμερες μπροστά σου, έναν μπούμπερ πάνω από το κεφάλι σου. Μετά το συνηθίζεις», είπε αρχικά η Σμαράγδα Καλημούκου και συνέχισε αναφερόμενη στη σχέση της τότε και τώρα με τον Δημήτρη Βλάχο, αλλά και τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές:

«Έχουμε μιλήσει δυο-τρεις φορές με τον Δημήτρη από τότε, κυρίως μέσω Instagram να πούμε τα λόγια μας. Ο Κώστας Κόκλας ήταν ο αγαπημένος μου, με την Άβα Γαλανοπούλου δεν είχαμε πολλές κοινές σκηνές, οπότε δεν έχω πολλές αναμνήσεις. Με την τηλεοπτική μου μητέρα, την Αριέττα Μουτούση, κάναμε φοβερές συζητήσεις. Ο τηλεοπτικός μου πατέρας (Γιώργος Κωνσταντής) όσο ξινός ήταν στον ρόλο του τόσο γλυκός ήταν στην πραγματικότητα»

Με τι ασχολείται όμως σήμερα;

«Τώρα είμαι brand ambassador σε μία εταιρεία με ρούχα plus size. Κάπου στο TikTok διάβασα ότι είμαι ξινή και κάνω bullying στους υπαλλήλους του μαγαζιού. Δεν συνέχισα την υποκριτική, γιατί ήθελα να δώσω εξετάσεις για να μπω στη Λυρική Σκηνή, για να τελειώσω με τον χορό. Διάλεξα αυτό, δεν τα προλάβαινα και τα δύο. Είχα στόχο τον χορό, εκεί ήταν το μυαλό μου».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.