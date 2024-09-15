Σάκης Ρουβάς: Πολύ συγκινημένος στο Κατράκειο. Η στιγμή που προσπαθούσε να μη λυγίσει (Αποκλειστικό βίντεο)

Από τα πρώτα του κιόλας βήματα πριν από 35 χρόνια ο απόλυτος ποπ σταρ Σάκης Ρουβάς γνώρισε τεράστια επιτυχία που στην πορεία της καριέρας του έγινε ακόμα μεγαλύτερη με τις…ρουβίτσες πια να βρίσκονται σε πολλές διαφορετικές γενιές.

Και αν και πέρασε ups and downs σε όλα αυτά τα χρόνια -αλίμονο σε μια τέτοια καριέρα- συνεχίζει να είναι το pop είδωλο και αυτό όπως φάνηκε χθες το βράδυ στο κατάμεστο Κατράκειο στη συναυλία του στην Αθήνα, είναι κάτι που τον συγκινεί βαθιά.

