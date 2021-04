Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν αποκάλυψε τη νέα είσοδο στο καστ του spin-off του «Game of Thrones» του HBO, «House of the Dragon».

Ο συγγραφέας σε δημοσίευση στο blog του, ανακοίνωσε την είδηση ότι ο ηθοποιός Φαμπιέν Φράνκελ θα συμμετάσχει στην επερχόμενη σειρά σε κεντρικό ρόλο.

Ο Άγγλος ηθοποιός θα υποδυθεί τον ιππότη Σερ Κρίστον Κόουλ, μέλος της βασιλικής φρουράς του βασιλιά Βισέρυς Ταργκάριεν, οι ενέργειες του οποίου βοήθησαν να ανοίξει ο δρόμος για εμφύλιο πόλεμο.

«Είναι ο γιος του επιστάτη του Άρχοντα του Μπλακχέιβιεν. Δεν έχει καμία αξίωση για γη ή τίτλους, το μόνο που έχει είναι η τιμή του και η ικανότητά του με το σπαθί και τη λόγχη»,έγραψε ο Μάρτιν για τον Σερ Κρίστον στο ιστολόγιό του.

«Οι αναγνώστες του «Fire & Blood» (Φωτιά και Αίμα) τον γνωρίζουν ως Σερ Κρίστον Κόουλ. Οι θεατές του «House of the Dragon» θα τον γνωρίσουν ως Φαμπιέν Φράνκελ» σημείωσε.

Πηγή: skai.gr