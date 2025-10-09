Ο Τζορτζ Κλούνεϊ φαίνεται πως ετοιμάζει τη μεγάλη επιστροφή της πιο cool συμμορίας του Χόλιγουντ, καθώς το “Ocean’s 14” πήρε επίσημα το «πράσινο φως» από τη Warner Bros. και τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον επόμενο χρόνο.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Κλούνεϊ στο Ε! News, στο νέο κεφάλαιο της δημοφιλούς σειράς ταινιών θα επιστρέψουν και τα γνώριμα πρόσωπα: Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ, όλοι έτοιμοι για μια ακόμα κινηματογραφική ληστεία με στιλ. «Μόλις εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός από τη Warner και τώρα προσπαθούμε να κανονίσουμε το πρόγραμμα», είπε ο ηθοποιός. «Πιθανότατα θα ξεκινήσουμε τα γυρίσματα σε εννιά ή δέκα μήνες».

Όσο για το αν ανυπομονεί να ξαναβρεθεί στο ίδιο πλατό με τον Μπραντ Πιτ, ο Κλούνεϊ απάντησε γελώντας: «Ναι, φυσικά! Ο Μπραντ, ο Ματ, ο Ντον και η Τζούλια — είναι όλοι καλοί φίλοι μου. Μάλιστα, χθες δείπνησα με την Τζούλια. Θα είναι διασκεδαστικό να δουλέψουμε ξανά όλοι μαζί».

Η τριλογία “Ocean’s” του Στίβεν Σόντερμπεργκ ξεκίνησε το 2001 με το “Ocean’s Eleven”, που έγινε τεράστια επιτυχία, συγκεντρώνοντας πάνω από 450 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Ακολούθησαν τα “Ocean’s Twelve” (2004) και “Ocean’s Thirteen” (2007), ενώ το 2018 είδαμε το spin-off “Ocean’s 8” με πρωταγωνίστρια τη Σάντρα Μπούλοκ (ως αδερφή του Ντάνι Όουσιαν) πλάι στις Κέιτ Μπλάνσετ, Ριάνα, Άν Χάθαγουεϊ και άλλες.

Ο Κλούνεϊ είχε αφήσει να εννοηθεί ήδη από το 2023 ότι υπάρχει «ένα εξαιρετικό σενάριο» για νέο “Ocean’s”. Αν και δεν θέλησε να το αποκαλέσει επισήμως “Ocean’s 14”, είπε πως η ιδέα θυμίζει κάπως την ταινία “Going in Style”, τη διάσημη κωμωδία ληστείας του 1979 με τους Τζορτζ Μπερνς και Μάικλ Κέιν.

Να σημειωθεί ότι η ταινία αυτή είναι ανεξάρτητη από το άλλο project του franchise που βρίσκεται στα σκαριά, το prequel με τους Μάργκοτ Ρόμπι και Ράιαν Γκόσλινγκ, το οποίο θα μας ταξιδέψει στη δεκαετία του ’60 στην Ευρώπη, σε σκηνοθεσία του Τζέι Ρόουτς και σενάριο της Κάρι Σόλομον.

Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, το “Ocean’s 14” υπόσχεται να φέρει ξανά στη μεγάλη οθόνη το ίδιο κομψό χάος και την κινηματογραφική μαγεία που έκανε την παρέα του Ντάνι Όουσιαν, θρύλο.

