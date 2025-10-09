H Τζούλια Ρόμπερτς (Julia Roberts) μίλησε ανοιχτά για την ανασφάλεια που ένιωθε στις αρχές της καριέρας της ως ηθοποιός. Η Ρόμπερτς, που έχει γίνει μια από τις πιο διάσημες ηθοποιούς στην ιστορία του Χόλιγουντ, παραδέχτηκε ότι είχε προβλήματα αυτοπεποίθησης όταν άρχισε να εργάζεται μπροστά από την κάμερα.

Η 57χρονη ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δεν άρχισε να κυνηγάει τα όνειρά της «με μεγάλη αυτοπεποίθηση», όπως είπε σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «People».

«Συνάντησα νωρίς, όχι πολλούς, μερικούς ανθρώπους που ήταν πραγματικά σκληροί, και ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση για μένα να αποφασίσω τι είδους άνθρωπος ήθελα να γίνω.

Δεν νομίζω ότι ξεκίνησα την καριέρα μου με μεγάλη αυτοπεποίθηση», είπε σε μια κοινή συνέντευξη με τη συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία «After the Hunt», Ayo Edebiri. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι «το Χόλιγουντ εξακολουθεί να είναι ανδροκρατούμενο» και αποκάλυψε πως έχει πολεμήσει τη βιομηχανία κατά τη διάρκεια της 35χρονης καριέρας της.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Τζούλια Ρόμπερτς είπε ότι βίωσε «περισσότερα εμπόδια παρά ομαλή πορεία» κατά τη διάρκεια της εφηβείας της. «Φυσικά, ακόμα και τότε, ένιωθα ευγνωμοσύνη», είπε η σταρ.

«Σκεφτόμουν: ''Εντάξει, υπάρχει λόγος που πρέπει να είναι τόσο δύσκολο''. Τώρα το βλέπω ως μερικά από τα μαθήματα για τα οποία είμαι πιο ευγνώμων, επειδή απέδειξαν την αντοχή μου στον εαυτό μου. Η ανασφάλεια μπορεί να είναι καταστροφική», πρόσθεσε η Ρόμπερτς. «Έτσι, αν κάποιος με ντρόπιαζε, αυτό με σταματούσε. Ήμουν έξαλλη, οπότε έμαθα να το αντιμετωπίζω, γιατί δεν είναι κλάδος για να ασχολείσαι αν δεν μπορείς να δεχτείς κριτική ή σκληρότητα ή να ντροπιαστείς».

Η ηθοποιός μεγάλωσε στην Τζόρτζια, σε μια οικογένεια με καλλιτεχνική ψυχή αλλά οικονομικές δυσκολίες. Από μικρή, είχε μέσα της τη σπίθα του ονείρου: να δημιουργήσει, να εκφραστεί, να βρει τον εαυτό της. Έχει μιλήσει πολλές φορές για την ανασφάλεια που τη συνόδευε στα πρώτα της βήματα στο Χόλιγουντ. «Ήταν πιο πολλές οι ανηφόρες παρά οι ευθείες», έχει πει. «Έπρεπε να μάθω να πιστεύω στον εαυτό μου, πριν πιστέψει κανείς άλλος».

Κι έτσι έγινε. Με επιμονή, δουλειά και εσωτερική πειθαρχία, μετατράπηκε από ένα ντροπαλό κορίτσι της επαρχίας σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του κινηματογράφου.

Ο έρωτας την άλλαξε

Οι πρώτοι της δεσμοί, οι γάμοι και οι χωρισμοί συζητήθηκαν έντονα. Όμως η ηθοποιός βρήκε τελικά γαλήνη στο πρόσωπο του Ντάνι Μόντερ, του κινηματογραφιστή με τον οποίο παντρεύτηκε το 2002. Ο έρωτάς τους δεν βασίστηκε σε τίτλους ή φώτα. Ήταν μια «ένωση» δύο ψυχών που αναζητούσαν απλότητα και ειλικρίνεια. «Ο Ντάνι με έκανε να δω ποια είμαι στ’ αλήθεια», έχει δηλώσει. «Μου έμαθε τι σημαίνει να αγαπάς χωρίς όρους».

Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά, τα δίδυμα Hazel και Phinnaeus και τον μικρότερο Henry. Και τότε, η γυναίκα που είχε συνηθίσει να ζει ανάμεσα σε κόκκινα χαλιά και συνεντεύξεις, βρήκε τη βαθύτερη αποστολή της: να είναι μητέρα. Σήμερα, στα 57 της, η Τζούλια Ρόμπερτς δείχνει πιο ήρεμη και πλήρης από ποτέ. Τα παιδιά της έχουν πια μεγαλώσει και η ίδια δηλώνει ότι διανύει μια νέα εποχή: αυτή της ηρεμίας, της παρατήρησης, της ευγνωμοσύνης. «Είμαι ευτυχισμένη γιατί έμαθα να σταματώ. Να μην κυνηγώ την τελειότητα. Να εκτιμώ τη στιγμή», λέει η ίδια με νόημα.

