Διάρρηξη στην έπαυλη του Μπαρντ Πιτ σημειώθηκε στις 25 Ιουνίου στην περιοχή Λος Φελίζ, στους λόφους του Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, ενώ ο σταρ βρισκόταν στο εξωτερικό για την προώθηση της νέας του ταινίας, «F1».

Η διάρρηξη σημειώθηκε γύρω στις 10:30 μμ, όταν οι δράστες «μπήκαν στην έπαυλη από το μπροστινό παράθυρο, λεηλάτησαν τον χώρο και έφυγαν παίρνοντας διάφορα αντικείμενα».

Μετά από σχεδόν δύο μήνες, οι αρχές συνέλαβαν ως υπόπτους δύο 18χρονους, που πιστεύεται ότι είναι μέλη συμμορίας που διέπραττε διαρρήξεις σε διάφορες κατοικίες στη νότια Καλιφόρνια.

Οι 18χρονοι Τζακουόρι 'Αρμαν Γουάτσον (Jaquory Arman Watson) και Ντάμαρι Ζαΐρ Τσαρλς (Damari Zair Charles), τέθηκαν υπό κράτηση με κατηγορίες για διάρρηξη πρώτου βαθμού και με επιβαρυντικό παράγοντα, επειδή φέρεται να διέπραξαν την πράξη σε συνεργασία με άλλο άτομο.

Φέρεται επίσης να είχαν στοχοποιήσει και άλλη κατοικία στην κομητεία Όραντζ στην Καλιφόρνια, στις 7 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το PEOPLE, οι δύο νεαροί κρατούνται χωρίς τη δυνατότητα καταβολής εγγύησης. Αν κριθούν ένοχοι, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και έξι χρόνια.

Η υπόθεση προστίθεται σε ένα κύμα διαρρήξεων σε κατοικίες διασημοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Λος 'Αντζελες το 2025.

Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, οι Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) και Κιθ Έρμπαν (Keith Urban) έπεσαν θύματα αντίστοιχης επίθεσης, όπου σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που μίλησαν στα NBC News, ABC News και TMZ, οι δράστες έσπασαν τζάμι πόρτας ή παραθύρου πριν λεηλατήσουν τον χώρο και διαφύγουν.



