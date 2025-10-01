Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του, Αμάλ, ζουν μια πολυτελή ζωή, με περιουσία που ξεπερνά τα 550 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, ο διάσημος ηθοποιός επιμένει ότι ζει μια φυσιολογική ζωή, παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι διαθέτει δεκάδες ακίνητα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου ενός διαμερίσματος αξίας 14,7 εκατομμυρίων δολαρίων στη Νέα Υόρκη, μιας βίλας του 18ου αιώνα στη λίμνη Κόμο, ενός αρχοντικού του 17ου αιώνα στο νησί Sonning Eye και ενός κτήματος αξίας 8,3 εκατομμυρίων δολαρίων στην Προβηγκία της Γαλλίας.

Μετά την επιτυχία του θεατρικού έργου του στο Μπρόντγουεϊ, «Good Night, and Good Luck», η επόμενη ταινία του 64χρονου είναι το «Jay Kelly», στην οποία -συμπτωματικά- πρωταγωνιστεί ως «διάσημος ηθοποιός του κινηματογράφου».

Όταν ρωτήθηκε από την «Daily Mail», στην πρεμιέρα της Δευτέρας κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, αν λαχταρά την κανονικότητα όπως ο χαρακτήρας του, αποκάλυψε ότι, πράγματι, έχει μια φυσιολογική ζωή. Τι είναι «φυσιολογικό» για τον πλούσιο ηθοποιό, μόνο ο ίδιος ξέρει…

«Έχω μια φυσιολογική ζωή. Ξέρεις, πηγαίνω τα παιδιά μου στο σχολείο κάθε πρωί», επέμεινε ο ηθοποιός. Βέβαια, στη συνέχεια ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχτηκε ότι είναι καλομαθημένος, αλλά είναι κάτι που προσπαθεί να κρύψει από τα οκτάχρονα δίδυμά του και την Αμάλ. «Δεν έρχονταν συχνά στο πλατό. Ήρθαν μερικές φορές. Προσπαθώ να κρατήσω τα παιδιά μακριά από αυτή την εμπειρία προς το παρόν. Δεν είμαι σίγουρος τι θα σκεφτόντουσαν γι’ αυτό. Δεν θέλω να νομίζουν ότι είμαστε υπερβολικά κακομαθημένοι», ανέφερε ο διάσημος ηθοποιός.

Το ζευγάρι έχει συνειδητά κρατήσει τα παιδιά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, από τη γέννησή τους τον Ιούνιο του 2017. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός συνέδεσε τη δική του εμπειρία στο Χόλιγουντ με τον χαρακτήρα του. «Ένιωσα πόσο τυχερός ήμουν που δεν ζούσα με το είδος της μεταμέλειας που έχει αυτός ο χαρακτήρας στη νέα ταινία», είπε ο Κλούνεϊ. Και πρόσθεσε: «Το αποδίδω στο γεγονός ότι έγινα διάσημος πολύ αργότερα στη ζωή μου και έτσι ήμουν λίγο πιο ισορροπημένος και κατανοούσα πόσο λίγη σχέση έχει η επιτυχία με εσένα. Γιατί, ξέρεις, όταν είσαι νέος και έχεις επιτυχία, νομίζεις ότι είσαι ιδιοφυΐα. Όταν μεγαλώνεις, σκέφτεσαι ότι η τύχη έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτό».

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, με μια εντυπωσιακή φιλμογραφία και βραβεία, ανάμεσά τους και ένα Όσκαρ. Η σύζυγός του, όμως, έχει επίσης εντυπωσιακά διαπιστευτήρια: ως διακεκριμένη δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει εργαστεί σε υψηλού προφίλ υποθέσεις και έχει διδάξει σε πανεπιστήμια όπως το Columbia, το SOAS στο Λονδίνο και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

