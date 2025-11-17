Ο Βρετανός θρύλος της μουσικής, Πολ Μακάρτνεϊ, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα «σιωπηλό» κομμάτι τον Δεκέμβριο, με αφορμή την επανέκδοση ενός άλμπουμ που επίσης χαρακτηρίζεται ως «βουβό». Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διαμαρτυρία κατά ενός σχεδίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο, σύμφωνα με τους καλλιτέχνες, αποδυναμώνει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το νέο τραγούδι του Μακάρτνεϊ, με τίτλο "Bonus Track", αποτελεί την πρώτη του κυκλοφορία εδώ και πέντε χρόνια. Πρόκειται για μια ηχογράφηση σε «άδειο στούντιο», με ήχους από μαγνητική ταινία και χτύπους, διάρκειας δύο λεπτών και 45 δευτερολέπτων.

Η κυκλοφορία θα συνοδεύσει την επανέκδοση σε βινύλιο του άλμπουμ "Is This What We Want", η οποία αναμένεται στις 8 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η ομώνυμη οργάνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Περισσότεροι από 1.000 καλλιτέχνες, ανάμεσά τους ο Χανς Ζίμερ, η Κέιτ Μπους, η Άνι Λένοξ, ο Ντέιμον Άλμπαρν, οι Jamiroquai και ο Μαξ Ρίχτερ, συμμετέχουν σε αυτό το «βουβό» άλμπουμ. Μέσω αυτής της συλλογικής προσπάθειας, καλούν τη βρετανική κυβέρνηση να μην επιτρέψει τη λεηλασία της μουσικής προς όφελος των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως επισημαίνεται, «το άλμπουμ περιλαμβάνει ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε άδεια στούντιο και αίθουσες θεαμάτων, αποτυπώνοντας τον αντίκτυπο που οι προτάσεις της κυβέρνησης θα είχαν, κατά την άποψή μας, στα μέσα διαβίωσης των μουσικών». Θα κυκλοφορήσουν μόνο 1.000 αντίτυπα σε βινύλιο.

Ο Πολ Μακάρτνεϊ, μαζί με 400 ακόμη καλλιτέχνες όπως ο Έλτον Τζον, οι Coldplay και η Dua Lipa, έχει ήδη υπογράψει ανοικτή επιστολή, ζητώντας από την κυβέρνηση να προστατεύσει τη βρετανική μουσική βιομηχανία.

Η κυβέρνηση των Εργατικών υπερασπίζεται ένα νομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί το 2026, με στόχο να εφαρμοστεί εξαίρεση στον νόμο περί συγγραφικών δικαιωμάτων, ώστε να διευκολυνθεί η χρήση δημιουργικών περιεχομένων για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με βάση το νομοσχέδιο, οι τεχνολογικές εταιρείες δεν θα χρειάζονται πλέον άδεια από τους δημιουργούς ούτε θα είναι υποχρεωμένες να τους καταβάλλουν αμοιβές, γεγονός που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της μουσικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ένωσης UK Music μεταξύ καλλιτεχνών και παραγωγών, δύο στους τρεις εκτιμούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί απειλή για την καριέρα τους.

