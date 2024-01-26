«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι

Οι παίκτες ανεβάζουν ψηλά τον πήχη!

Σήμερα στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

Οι παίκτες του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» έχουν ανεβάσει ψηλά τον πήχη! Δύσκολα υλικά, πρωτότυπες συνταγές αλλά κυρίως νόστιμα πιάτα. Ο Έκτορας είναι ικανοποιημένος από το επίπεδο της μαγειρικής των παικτών, αφού φαίνεται ότι πιάνουν τόπο οι συμβουλές που δίνει σε κάθε επεισόδιο. Σ’ αυτό συμφωνεί και ο Μάρκος, αφού πλέον τα πιάτα που δοκιμάζει, όχι μόνο τρώγονται αλλά είναι και απολαυστικά!

Η Γιούλα, στο προηγούμενο επεισόδιο, παρότι δεν τρώει μπάμιες, με τις οδηγίες της μητέρας της Άννας κατάφερε όχι μόνο να τις μαγειρέψει αλλά να πάρει και τα 1.000 ευρώ. Έτσι, σήμερα οι δυο τους βρίσκονται για τρίτη φορά στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» με σκοπό να μαγειρέψουν «σπανάκι με βακαλάο παστό». Αυτή τη φορά ξέρουν καλύτερα τα κατατόπια της κουζίνας και συνεργάζονται άψογα και με λιγότερο άγχος.

Απέναντί τους, δύο φίλοι, ο Αντώνης, που είναι ιχθυοπώλης και ο Παναγιώτης, που εργάζεται σε φαρμακείο. Η φιλία τους ξεκίνησε όταν έπαιζαν μπάσκετ και οι δυο τους δεν έχουν διαφορές εκτός από… το ύψος, αφού ο Αντώνης φτάνει το… 2,12! Ο Αντώνης δίνει οδηγίες και ο Παναγιώτης προσπαθεί να μαγειρέψει «τραχανά με κοτόπουλο».

Θα μείνουν ικανοποιημένοι οι παίκτες από τα πιάτα που μαγείρεψαν; Και τι γνώμη έχει ο Έκτορας γι’ αυτά που πλέον έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους διαγωνιζόμενους;

