Το απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων «Ο Μονομάχος» ρίχνει αυλαία σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ, και ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται τους τηλεθεατές και τους υποψήφιους Μονομάχους σε δύο ακόμη γνωστικές, δυναμικές αναμετρήσεις!

Δείτε το trailer:

Από την αρχή της σεζόν, περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι όλων των ηλικιών και από διάφορα μέρη της Ελλάδας –και όχι μόνο!- εκδήλωσαν την επιθυμία τους να βρεθούν ενώπιον 100 αντιπάλων, να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους και να διεκδικήσουν έως 100.000 ευρώ! 1.600 απ’ αυτούς βρέθηκαν στην αρένα, 260 κάθισαν στη θέση του Μονομάχου και, αφού γέλασαν, μοιράστηκαν προσωπικά τους βιώματά, έδωσαν τη μάχη τους και έφυγαν με κέρδη περίπου 800.000 ευρώ!

Να σημειωθεί ότι, λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους του ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ, στην αρένα «εισβάλλουν» παίκτες που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν, για να κλείσουν πανηγυρικά –όλοι μαζί- ένα από τα πιο κεφάτα και επικερδή παιχνίδια της ελληνικής τηλεόρασης.



Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

