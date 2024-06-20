Χριστίνα Μπόμπα: Το πρωί γέλαγα, το βράδυ έκλαιγα, δεν ήξερα τι μου συμβαίνει...

Μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση έκανε η Χριστίνα Μπόμπα στο πλατό της Φαίης Σκορδά και της εκπομπής «Fay’s Time» με διάθεση να μιλήσει για όλα.

Τα δίδυμα σίγουρα δεν είναι μια εύκολη γονική πίστα και η Χριστίνα Μπόμπα παραδέχτηκε πως πέρασε δύσκολα: «Οι πρώτοι έξι μήνες είναι πολύ δύσκολοι και συναισθηματικά, υπάρχει και το αίσθημα της ευθύνης, έχει πολλά εσωτερικά μπερδέματα. Το πρωί γέλαγα, το βράδυ έκλαιγα, δεν ήξερα τι μου συμβαίνει», είπε η Χριστίνα και συνέχισε: «Δεν πέρασα επιλόχειο, αλλά είχα ένα έντονο στρες, είχα μεγαλοποιήσει το κομμάτι του θηλασμού και αισθανόμουν ότι δεν θα τα κατάφερνα. Όταν είσαι απ’ έξω βλέπεις μόνο το ροζ της υπόθεσης, αλλά δεν είναι έτσι».

Σε όλο αυτό ποια ήταν η στάση του συζύγου της Σάκη Τανιμανίδη; «Ο Σάκης ήταν βράχος. Είναι μια περίοδος που ο άνδρας πάει σε δεύτερη μοίρα και σταματάει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Βοηθούσε πάρα πολύ, ήταν πολύ υποστηρικτικός. Βοηθούσε εμένα πάρα πολύ και ψυχολογικά. Τώρα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και ειδικά που είναι μαζί γιατί είναι αυτοκόλλητες», είπε η ίδια και συνέχισε για το πώς είναι τα πράγματα σήμερα:

«Είμαι πάρα πολύ καλά, τα κορίτσια γίνονται 3 ετών σε λίγο, όποτε περάσαμε τη δυσκολία της αρχής. Έχουν ξεκινήσει κάτι σαν παιδικό, είναι σαν play group που πηγαίνουν μόνες τους, χωρίς εμένα πια, για λίγες ώρες με άλλα παιδάκια. Του χρόνου θα πάνε σε παιδικό σταθμό κανονικά. Τα πρώτα δύο χρόνια μέχρι να πάνε σχολείο, δεν προλάβαινα να κάνω σχεδόν τίποτα για εμένα».

Τέλος αναφέρθηκε στη σκληρή κριτική και τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα Social Media: «Στην αρχή νομίζεις ότι είναι προσωπικό, δηλαδή λες : Γιατί λένε για εμένα τώρα; Μετά καταλαβαίνεις ότι όποιος προβάλλεται, παίρνει όλη αυτή την κριτική και έχουν άποψη όλοι για αυτόν. Εγώ έχω περάσει από όλα τα στάδια, από το να με θλίβει όλο αυτό, από το να με μικραίνει, να παίρνω αποφάσεις βάση αυτού. Έχω περάσει από το να θυμώσω, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια οριακά δεν το κοιτάω καν. Δεν απαντάω συνήθως, αλλά έχουν υπάρξει και στιγμές που έχω απαντήσει. Ο Σάκης επειδή είναι πολύ ορθολογιστής είχε πάντα μια πιο τετράγωνη άποψη σε σχέση με όλα αυτά, δεν τον άγγιζε τόσο. Όταν κάνεις πράγματα, πάντα θα λένε».

