MadVMA24: Αυτοί είναι όλοι οι νικητές των βραβείων

Η μεγάλη γιορτή της μουσικής για άλλη μια χρονιά συγκέντρωσε στο στάδιο όπου διοργανώνονται τα MadVMA24 την αφρόκρεμα της ελληνικής μουσικής και χιλιάδες κόσμου. Παρουσιαστής, όπως πάντα ο Θέμης Γεωργαντάς σε μεγάλα κέφια έκανε την έναρξη της βραδιάς στο κατάμεστο φορώντας μια περούκα με άψογο Disco Style.

Και πάμε να δούμε ανά κατηγορία και υποψηφίους τους νικητές:

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ALBUM

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ / EYXH

BEATS PLIZ / ARTE POVERA

BLOODY HAWK / FTHINA TRICKS

HAWK / 5D

TOQUEL / 1111

BEST PERFORMER

JOSEPHINE

LILA

MARSEAUX

ΤΑΜΤΑ

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ

