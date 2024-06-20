Λογαριασμός
MadVMA24: Αυτοί είναι όλοι οι νικητές των βραβείων

Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες ώρες όλες οι απονομές των φετινών MadVMA24  

MadVMA24

Η μεγάλη γιορτή της μουσικής για άλλη μια χρονιά συγκέντρωσε στο στάδιο όπου διοργανώνονται τα MadVMA24 την αφρόκρεμα της ελληνικής μουσικής και χιλιάδες κόσμου. Παρουσιαστής, όπως πάντα ο Θέμης Γεωργαντάς σε μεγάλα κέφια έκανε την έναρξη της βραδιάς στο κατάμεστο φορώντας μια περούκα με άψογο Disco Style.

Και πάμε να δούμε ανά κατηγορία και υποψηφίους τους νικητές:

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ALBUM

  • ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ / EYXH
  • BEATS PLIZ / ARTE POVERA
  • BLOODY HAWK / FTHINA TRICKS
  • HAWK / 5D
  • TOQUEL / 1111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mad TV (@mad_tv)

BEST PERFORMER

  • JOSEPHINE
  • LILA
  • MARSEAUX
  • ΤΑΜΤΑ
  • ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mad TV (@mad_tv)

