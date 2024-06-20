MadVMA24: Αυτοί είναι όλοι οι νικητές των βραβείων

Η μεγάλη γιορτή της μουσικής για άλλη μια χρονιά συγκέντρωσε στο στάδιο όπου διοργανώνονται τα MadVMA24 την αφρόκρεμα της ελληνικής μουσικής και χιλιάδες κόσμου. Παρουσιαστής, όπως πάντα ο Θέμης Γεωργαντάς σε μεγάλα κέφια έκανε την έναρξη της βραδιάς στο κατάμεστο φορώντας μια περούκα με άψογο Disco Style.
Και πάμε να δούμε ανά κατηγορία και υποψηφίους τους νικητές:
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ALBUM
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ / EYXH
- BEATS PLIZ / ARTE POVERA
- BLOODY HAWK / FTHINA TRICKS
- HAWK / 5D
- TOQUEL / 1111
BEST PERFORMER
- JOSEPHINE
- LILA
- MARSEAUX
- ΤΑΜΤΑ
- ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ
