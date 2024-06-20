Ο μουσικός κατάλογος των Queen μαζί με άλλα πνευματικά δικαιώματα είναι σε διαδικασία εξαγοράς από τη Sony Music έναντι 1 δισεκατομμυρίου αγγλικών λιρών (περίπου 1,27 δισεκατομμύρια δολάρια), επιβεβαίωσαν πηγές στο Variety.

Η είδηση έγινε γνωστή πρώτη φορά από το Hits. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα μόνα έσοδα που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία είναι για ζωντανές εμφανίσεις, τα οποία θα διατηρήσουν τα ιδρυτικά μέλη Μπράιαν Μέι και Ρότζερ Τέιλορ, οι οποίοι εξακολουθούν να κάνουν περιοδείες με τον τραγουδιστή Άνταμ Λάμπερτ.

Η συμφωνία αξίας περίπου 1,27 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνει τα δικαιώματα του μουσικού καταλόγου των Queen για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά, καθώς και μια συμφωνία διανομής εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με το Variety.

Η Sony αγοράζει τα δικαιώματα που ανήκαν στην Disney, ενώ τη συμφωνία διανομής των Queen διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή η Universal και πρόκειται να λήξει σε μερικά χρόνια οπότε η Sony θα αναλάβει τα ηνία.

Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει έσοδα από ζωντανές εμφανίσεις, καθώς τα ιδρυτικά μέλη Μπράιαν Μέι και Ρότζερ Τέιλορ κρατούν αυτό το κομμάτι.

Ο μουσικός κατάλογος των Queen είναι από τους πιο πολύτιμους της ροκ εποχής — με κλασικές επιτυχίες, «Bohemian Rhapsody», «Another One Bites the Dust», «Radio Ga Ga», «39», «Somebody to Love», «You’re My Best Friend» και «We Are the Champions». Τα τραγούδια είναι δημοφιλή σε όλο τον κόσμο και εξαιρετικά προσοδοφόρα.

Οι Queen δημιουργήθηκαν αρχικά στο Λονδίνο το 1970 από τον Μέι και τον Τέιλορ, που έπαιζαν προηγουμένως μαζί στο συγκρότημα Smile. Ένα χρόνο αργότερα εντάχθηκε ο Φρέντι Μέρκιουρι στα φωνητικά και το πιάνο και την επόμενη χρονιά ο Τζον Ντίκον στο μπάσο.

