Ο κωμικός Peter Kay και η «εμμονή» του με την τηλεόραση

Το βιβλίο «TV: Big Adventures on the Small Screen» θα κυκλοφορήσει από το οίκο HarperCollins

Ο Άγγλος κωμικός, ηθοποιός και σεναριογράφος, Πίτερ Κέι πρόκειται να κυκλοφορήσει νέα απομνημονεύματα αυτό το φθινόπωρο, με θέμα την «εμμονή» του με την τηλεόραση. Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Πίτερ Κέι ξεκίνησε νέα περιοδεία stand up κωμωδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, την πρώτη του μετά από 12 χρόνια.

Τώρα, ο κωμικός ανακοίνωσε την επικείμενη κυκλοφορία του νέου του βιβλίου, «TV: Big Adventures on the Small Screen». Τα απομνημονεύματα περιγράφονται ως «μια απίστευτη εκδρομή μέσα από 40 χρόνια τηλεόρασης: από την παρασκευή τσαγιού στη Γρανάδα, μέχρι τα παρασκήνια των βρετανικών κωμικών σειρών Phoenix Nights, τον Max and Paddy και τον ρόλο του ως Τζον Ρέντμοντ στο «Car Share» για τον οποίο κέρδισε βραβείο BAFTA.

Ο Πίτερ Κέι εξήγησε ότι ήθελε εδώ και χρόνια να γράψει για την εμμονή του για την τηλεόραση και το τηλεοπτικό έργο του τονίζοντας ότι στο βιβλίο έχει συμπεριλάβει τις περιπέτειες που έζησε τα τελευταία 25 χρόνια, μπροστά και πίσω από την κάμερα.

Τα προηγούμενα απομνημονεύματα του Πίτερ Κέι, που κυκλοφόρησαν το 2007 με τίτλο «The Sound of Laughter», παραμένουν η αυτοβιογραφία με τις κορυφαίες πωλήσεις όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το βιβλίο «TV: Big Adventures on the Small Screen» θα κυκλοφορήσει από το οίκο HarperCollins.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

