Ο Eminem στο Μουσικό Φεστιβάλ στη Σαουδική Αραβία

Πέντε χρόνια μετά την έναρξή του, το Mουσικό Φεστιβάλ Mdlbeast Soundstorm της Σαουδικής Αραβίας που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, έβαλε την πρωτεύουσα του βασιλείου, το Ριάντ, στον χάρτη όσον αφορά τις ζωντανές εκδηλώσεις στη Μέση Ανατολή.

Η φετινή έκδοση του Soundstorm από τις 12 έως τις 14 Δεκεμβρίου - το οποίο ξεκίνησε το 2019 ως ένα Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Χορευτικής Μουσικής - περιελάμβανε πάνω από 200 διεθνείς καλλιτέχνες από ραπ, ροκ, ποπ και house μουσική.

Φέτος είχε την ισχυρότερη από ποτέ χάρη σε κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι Eminem, Linkin Park και ροκ συγκροτήματα όπως οι Thirty Seconds to Mars και Muse, καθώς και σταρ της hip-hop όπως οι Russ, G-Eazy, J.I.D. και Busta Rhymes.

Μαζί τους εμφανίστηκαν και η Λιβανέζα καλλιτέχνιδα Elissa, ο Σύρος τραγουδιστής Nassif Zeytoun και ο Σαουδάραβας DJ και παραγωγός Cosmicat.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Mdlbeast, Ramadan Alharatani σε συνέντευξή του στο Variety αναφέρθηκε στον Eminem, ο οποίος, στην πρώτη του εμφάνιση στη Σαουδική Αραβία, ερμήνευσε την επιτυχία του «Love The Way You Lie» για περισσότερους από 100.000 θαυμαστές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.