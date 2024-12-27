Οι happy travelers συνεχίζουν το ονειρεμένο οδοιπορικό στη χειμερινή και χριστουγεννιάτικη Ευρώπη και την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου επισκέπτονται τη Νυρεμβέργη και τις ακτές του Δούναβη στη Βόρεια Βαυαρία.

Ξεκινούν από το όμορφο Κάστρο Donaustauf, από όπου απολαμβάνουν την εκπληκτική πρωινή θέα του Δούναβη. Έπειτα, επισκέπτονται το μοναδικό δημιούργημα Walhalla, που θυμίζει αρχαία Ελλάδα. Πρόκειται για έναν ναό αρχαιοελληνικής αρχιτεκτονικής, δωρικού ρυθμού και πιστό αντίγραφο του Παρθενώνα.

Συνεχίζουν το ταξίδι τους στο γραφικό και άκρως μεσαιωνικό Regensburg, που βρίσκεται στην καρδιά της Βαυαρίας, βρέχεται από τον Δούναβη και θεωρείται η πιο καλοδιατηρημένη μεσαιωνική πόλη όλης της Γερμανίας. Έπειτα, πηγαίνουν στο μνημείο απελευθέρωσης (liberation hall), αφιερωμένο στους πολεμιστές του Γαλλογερμανικού πολέμου κατά την εκστρατεία του Ναπολέοντα.

Σειρά έχει το ιστορικό μοναστήρι Weltenburg, που βρίσκεται ανάμεσα στο Μόναχο και τη Νυρεμβέργη και φημίζεται για τη ζυθοποιία του, την παλαιότερη ζυθοποιία σε μοναστήρι στον κόσμο. Από εκεί φαίνονται πολύ ωραία τα Στενά του Δούναβη, το ομορφότερο σημείο σε όλη τη διαδρομή των περίπου 2800 χιλιομέτρων του ποταμού. Συνεχίζουν προς Νυρεμβέργη, όπου υπάρχει μία από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες χριστουγεννιάτικες αγορές στην Ευρώπη.

Απαραίτητη στάση σ’ αυτό το ταξίδι είναι το Δικαστήριο, όπου το 1945 έγινε μία από τις πιο σημαντικές και ιστορικές δίκες στην ιστορία της ανθρωπότητας, η Δίκη της Νυρεμβέργης. Βόλτα στο Κάστρο της Νυρεμβέργης, τις εκκλησίες της και την παλιά πόλη ολοκληρώνουν την επίσκεψη σ’ αυτή τη γερμανική πόλη.

Το 2024 για το Happy Traveller ολοκληρώνεται με επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, βόλτα στο κέντρο της πόλης, διαδρομή με το νέο μετρό και ευχές για το 2025. Η καινούργια χρονιά θα βρει τους ταξιδιώτες μας σε νέα μαγικά ταξίδια, ονειρεμένους προορισμούς αλλά και πανέμορφα τοπία στην Ελλάδα.

Δείτε το trailer:

