Το «The Voice of Greece» έρχεται, για ένα ακόμα βράδυ Σαββάτου, να κρατήσει την πιο διασκεδαστική συντροφιά στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ!

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μας υποδέχεται στο δεύτερο επεισόδιο των Battles, όπου νέοι διαγωνιζόμενοι χωρίζονται σε έξι δυάδες και μία τριάδα, ερμηνεύοντας τα ντουέτα που έχουν επιλέξει για αυτούς οι coaches και οι guest συνεργάτες τους. Μόνη εξαίρεση αποτελεί ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος εμπιστεύεται τον... εαυτό του! Ο Χρήστος Μάστορας προσκαλεί την Αναστασία, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει στο πλάι του την Kid Moxie και η Έλενα Παπαρίζου συνεργάζεται με την Καίτη Γαρμπή.

Στα highlight της βραδιάς, πέρα από τα μοναδικά ντουέτα που ερμηνεύουν οι διαγωνιζόμενοι, έχουμε μία συνεργασία που ανεβάζει τη διάθεσή μας. Ο Χρήστος Μάστορας και η Αναστασία μας χαρίζουν ένα απολαυστικό ντουέτο, τραγουδώντας αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία όπως: «Αγάπη μου με διώχνεις», «Έλεγες», «Μοναχική καρδιά», «Αμαρτίες» και «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι».

«THE VOICE OF GREECE»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Δείτε το trailer:

