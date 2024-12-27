Η γιορτινή μελωδία της Μαράια Κάρεϊ μπορεί να αναδειχθεί το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών.

Το «All I Want for Christmas Is You» κυκλοφόρησε το 1994, αλλά τελικά έφτασε στο Top 10 του Billboard Hot 100 chart το 2017, αφού οι αριθμοί των online μεταδόσεων συνυπολογίστηκαν στην επιτυχία των chart.

Έφτασε στο Νο1 το 2019 και κάθε χρόνο έκτοτε, η εορταστική επιτυχία επανέρχεται καθώς πλησιάζουν οι γιορτές και περνά αρκετές εβδομάδες στην υψηλότερη θέση.

Αυτή την εβδομάδα το τραγούδι συμπλήρωσε τη 17η εβδομάδα του στο Νο. 1 και πλησιάζει το ρεκόρ 19 εβδομάδων που σημείωσαν τόσο το «Old Town Road» του Lil Nas X και του Billy Ray Cyrus και το «A Bar Song (Tipsy)» του Shaboozey.

Το χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ μπορεί να φθάσει στο ρεκόρ φέτος και μέχρι το επόμενο έτος, σίγουρα θα το καταρρίψει.

Με καθαρά νούμερα, το «All I Want for Christmas Is You» θα γίνει το τραγούδι με την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του Billboard, σύμφωνα με το THR. Και κάθε χρόνο η Κάρεϊ ξέρει πώς να εκμεταλλεύεται την περίοδο των Χριστουγέννων, από τη χριστουγεννιάτικη περιοδεία της έως τις τηλεοπτικές προσφορές μέχρι την προώθηση προϊόντων. Κυκλοφόρησε μάλιστα μια επική χριστουγεννιάτικη μαρμελάδα, αλλά εμφανίστηκε και στο Fortnite.

Ένα γιγάντιο μπλε παγόβουνο εντοπίστηκε στη μέση του χάρτη της 1ης σεζόν του Κεφαλαίου 6 του Fortnite και από μέσα του δεν εξήλθε άλλη από τη δημοφιλή τραγουδίστρια.

Το ντεμπούτο της «βασίλισσας των Χριστουγέννων» στο Fortnite έγινε ακριβώς τις γιορτινές ημέρες.

Όταν η Μαράια Κάρεϊ ντυμένη Άγιος Βασίλης βγήκε από το παγόβουνο τραγούδησε το «All I Want For Christmas Is You» και χόρεψε.

Το παγόβουνο είναι μέρος της χειμερινής εκδήλωσης του Fortnite, Winterfest 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

