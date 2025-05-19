Ο Δημήτρης Μπίτζιος είναι ο παίκτης που αποχώρησε από το σπίτι του Big Brother, ύστερα από την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας του κοινού.

Οι πέντε υποψήφιοι προς αποχώρηση στο επεισόδιο του Big Brother της Κυριακής ήταν η Ζωή Ασουμανάκη, ο Χρήστος Γκικουρίας, η Μαρικέλλυ, ο Δημήτρης Μπίτζιος και η Θεοφανία Νικολαΐδη.

Από αυτούς, τελικά αποχώρησε ο Δημήτρης Μπίτζιος μετά από τη σχετική ψηφοφορία του κοινού.

Η Ζωή αντέδρασε με κλάματα στην αποχώρηση του Δημήτρη, λέγοντας πως τον "είχε σαν πατέρα της".

Αμέσως μετά την αποχώρησή του και μιλώντας με τον Πέτρο Λαγούτη, ο Δημήτρης χαρακτήρισε την εμπειρία "πολύ ωραία", συμπλήρωσε όμως πως είναι για νεότερους, και δη για ανθρώπους που δεν έχουν παιδιά και οικογένεια, γενικότερα που δεν έχουν υποχρεώσεις. "Είναι διασκεδαστικό, αν δεν έχεις προβλήματα" είπε χαρακτηριστικά.

Δήλωσε επίσης ότι δεν ήταν προετοιμασμένος να πάει "μέχρι τέρμα" στο σπίτι του Big Brother, ενώ σχετικά με την ποινή που του επιβλήθηκε ανέφερε πως τον... μπερδεύουν οι κανόνες. "Πάντα με μπέρδευαν οι κανόνες".

Φειδίας και Στυλιάνα στο πλατό

Μια έκπληξη επεφύλασσε ο Πέτρος Λαγούτης στο κοινό, καθώς υποδέχθηκε τόσο τη Στυλιάνα η οποία αποχώρησε οικειοθελώς πριν λίγες μέρες αλλά και τον σύντροφό της, τον Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου. Ο Ευρωβουλευτής, χαρακτήρισε το διάστημα που η Στυλιάνα έμεινε στο σπίτι του Big Brother ως τις δυο πιο δύσκολες εβδομάδες της ζωής του και δήλωσε ενθουσιασμένος με την απόφασή της να αποχωρήσει.

Αποκάλυψαν μάλιστα ότι στον γάμο τους θα καλέσουν το Νίκο, τον Τεντόπουλο, τη Μαίρη και τον Κικουρία

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.