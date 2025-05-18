Η αποχώρηση της Διονυσίας Κούκιου για σοβαρούς προσωπικούς λόγους αλλάζει τις ισορροπίες στο σπίτι του Big Brother. Πλέον, πέντε συγκάτοικοι βρίσκονται στο «στόχαστρο» της αποψινής ψηφοφορίας και αγωνιούν για το αποτέλεσμα: η Ζωή Ασουμανάκη, ο Χρήστος Γκικουρίας, η Μαρικέλλυ, ο Δημήτρης Μπίτζιος και η Θεοφανία Νικολαΐδη περιμένουν να μάθουν ποιος θα είναι εκείνος ή εκείνη που θα αποχωρήσει απόψε.

Στο στούντιο, ο σύμβουλος ψυχικής υγείας Γιώργος Λάγιος θα φωτίσει με την ανάλυσή του τις συμπεριφορές και τις εξελίξεις που σημάδεψαν τη δοκιμασία της εβδομάδας.

Στο μεταξύ, η αποχώρηση-έκπληξη της Στυλιάνας Αβερκίου, συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Απόψε επιστρέφει στο πλατό, συνοδευόμενη από τον αρραβωνιαστικό της Φειδία Παναγιώτου, για να μιλήσει ανοιχτά για την απόφασή της και να σχολιάσει τα τεκταινόμενα στο σπίτι.

Η αποψινή βραδιά, όμως, έχει και… άρωμα νίκης. Η Άννα Μαρία Ψυχαράκη, μία από τις νικήτριες του Big Brother, επιστρέφει στο πλατό έτοιμη να μοιραστεί με το κοινό την εμπειρία της και να δώσει τη δική της ερμηνεία στα πρόσωπα και τις καταστάσεις.

Το κοινό έχει τον τελευταίο λόγο. Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ένας συγκάτοικος θα δει την πόρτα της εξόδου. Ποιος θα συνεχίσει το ταξίδι και ποιος θα αποχωρήσει; Απόψε θα δοθούν οι απαντήσεις.

