Οι ανθρώπινες σχέσεις εξελίσσονται στο σπίτι του BIG BROTHER και απόψε, Κυριακή 18 Μαΐου στις 21.00, στο live με παρουσιαστή τον Πέτρο Λαγούτη θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το πώς και το πού οδηγούν.

Δείτε το τρέιλερ:

Η Διονυσία Κούκιου αποχώρησε για σοβαρούς προσωπικούς λόγους και πλέον είναι πέντε οι συγκάτοικοι οι οποίοι χρειάζονται τη στήριξη του κοινού για την παραμονή τους στο BIG BROTHER. Η Ζωή Ασουμανάκη, ο Χρήστος Γκικουρίας, η Μαρικέλλυ, ο Δημήτρης Μπίτζιος και η Θεοφανία Νικολαΐδη περιμένουν να μάθουν για ποιον το ταξίδι στο BIG BROTHER θα τελειώσει απόψε.

Στο στούντιο θα βρίσκεται ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, Γιώργος Λάγιος, προκειμένου να μας προσφέρει μία βαθύτερη ανάλυση στις συμπεριφορές και στα γεγονότα της εβδομάδας.

Η Στυλιάνα Αβερκίου αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς δημιουργώντας με αυτή της την απόφαση ένα κύμα εξελίξεων που άλλαξε τις ισορροπίες μέσα στο σπίτι. Απόψε επιστρέφει στο πλατό συνοδευόμενη από τον αρραβωνιαστικό της Φειδία Παναγιώτου προκειμένου να μας μιλήσει για την απόφασή της αλλά και να σχολιάσει με την εμπειρία της όσα συνέβησαν τις μέρες που έχουν μεσολαβήσει.

Μία μεγάλη νικήτρια, γνωστή για τον δυναμισμό και το μπρίο της έρχεται στο πλατό του BIG BROTHER για να πει με τον δικό της μοναδικό τρόπο «κόσμε μου!». Η Άννα Μαρία Ψυχαράκη ξέρει καλύτερα από τον καθένα τα συναισθήματα αλλά και τις συνθήκες που βιώνουν οι συγκάτοικοι. Με το ξεχωριστό της σχόλιο θα βοηθήσει να ερμηνευτούν οι συμπεριφορές και οι αποφάσεις.

Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας του κοινού ένας ή μία συγκάτοικος θα δει την πόρτα της εξόδου από το σπίτι του BIG BROTHER. Ποιους θα στηρίξουν οι τηλεθεατές με την ψήφο τους;

Ακολουθείστε τον Big Brother στα social media:

facebook

instagram

tiktok

Χ

#BigBrotherGR

#BBGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.