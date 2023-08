Ο Αντώνης Ρέμος υποδέχεται τον Michael Bolton στο Ηρώδειο στις 13 Σεπτεμβρίου Ψυχαγωγία 12:09, 04.08.2023 linkedin

Μία σπουδαία μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, «Κάτω από την Ακρόπολη», εκεί όπου ο Αντώνης Ρέμος θα υποδεχθεί τον Michael Bolton