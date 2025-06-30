Η Ντούα Λίπα (Dua Lipa) ολοκλήρωσε το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας της «Radical Optimism Tour» στο Δουβλίνο το Σαββατοκύριακο, προσφέροντας στους θαυμαστές της έναν φόρο τιμής σε μία από τις εμβληματικότερες φωνές της Ιρλανδίας, τη Σινέντ Ο' Κόνορ (Sinead O'Connor). Στο αποκορύφωμα της εμφάνισής της στο στάδιο Aviva, η Βρετανίδα σταρ ερμήνευσε το θρυλικό «Nothing Compares 2 U», το τραγούδι που καθιέρωσε παγκοσμίως την Ιρλανδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιό, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2023.

Σε βίντεο που κοινοποίησαν οι θαυμαστές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ντούα Λίπα ντυμένη με μία λευκή δαντελένια ολόσωμη φόρμα, ακούγεται να λέει ότι νιώθει ιδιαίτερη τιμή που θα ερμηνεύσει το «Nothing Compares 2 U», ενθαρρύνοντας το κοινό να τη συνοδεύσει. Το τραγούδι, αν και γράφτηκε από τον Prince και κυκλοφόρησε αρχικά το 1985, με την συγκλονιστική ερμηνεία της Ο' Κόνορ το 1990, κυριάρχησε στο chart του Billboard Hot 100 για τέσσερις εβδομάδες και οδήγησε το άλμπουμ της «I Do Not Want What I Haven't Got» στην κορυφή του Billboard 200 την ίδια χρονιά.

Dua Lipa paid tribute to Sinead O'Connor during her concert in Dublin by covering "Nothing Compares 2 U." pic.twitter.com/HZQkBQHPQi — CONSEQUENCE (@consequence) June 28, 2025

Η συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή της Dua Lipa στο Δουβλίνο, ακολούθησε μια σειρά από εμφανίσεις-έκπληξη καλλιτεχνών, στις sold-out συναυλίες της στο στάδιο του Wembley στις 20 και 21 Ιουνίου. Εκεί, η τραγουδίστρια καλωσόρισε στη σκηνή τους Jamiroquai και ερμήνευσαν μαζί το «Virtual Insanity» και την Charli XCX, για το "360". Επίσης έλαβε ένα μήνυμα υποστήριξης από τις θρυλικές Spice Girls κατά την παραμονή της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η περιοδεία της ποπ σταρ συνεχίζεται στη Βόρεια Αμερική στις αρχές Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας με δύο εμφανίσεις στο Τορόντο, προτού ταξιδέψει στο Σικάγο, τη Βοστώνη, την Ατλάντα, τη Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι, μεταξύ άλλων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.