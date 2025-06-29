Ο KAS, ο Ανδρέας Μπαρόλας και η Διονυσία Κούκιου έρχονται στο πλατό έχοντας ο καθένας τη δική του προσωπική άποψη για ανθρώπους και καταστάσεις. Έχουν αλλάξει τη γνώμη τους μετά από τα γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας;

Ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, Γιώργος Λάγιος, θα προσφέρει μία διαφορετική ματιά στα γεγονότα αναζητώντας τις αιτίες και τα κίνητρα.

Αποσπάσματα σε πρώτη προβολή αποκαλύπτουν διαφορετικές πτυχές των χαρακτήρων που έχουμε γνωρίσει μέσα από το BIG BROTHER. Όταν έξι από τους δέκα συγκάτοικους είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση αρκεί μία λέξη για να προκληθεί ένταση. Τι πρότεινε η Αργυρώ Κατσιγαράκη στον Χρήστο Γκικουρία και προκάλεσε την αντίδρασή του; Ένας νέος καυγάς αλλάζει τις ισορροπίες.

Ο Γιώργος Αντωνιάδης, η Ζωή Ασουμανάκη, η Μαρικέλλυ, η Θεοφανία Νικολαΐδη, η Χριστίνα Παπαδέλλη και η Nancy Tawby σκέφτονται ήδη πως μπορεί η νέα εβδομάδα να τους βρει εκτός BIG BROTHER. Ποιους θα στηρίξει το τηλεοπτικό κοινό με την ψήφο του;

Δείτε το τρέιλερ:

https://www.youtube.com/watch?v=7EO3Y-vv8Vs

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.