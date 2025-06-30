Σήμερα, Δευτέρα 30 Ιουνίου στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» επιστρέφει στις Κυκλάδες και ξεκινά την εβδομάδα από τη Σχοινούσα. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής ολοκληρώνουν τις ζωντανές μεταδόσεις του Ιουνίου από το μικρό αλλά κουκλίστικο νησί των Κυκλάδων. Κρυμμένες ομορφιές, διάφανα νερά, μαγευτικά ηλιοβασιλέματα και ξακουστά πανηγύρια περιμένουν τους επισκέπτες σ’ αυτόν τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Η Σχοινούσα προσφέρει γενναιόδωρα σε κάθε φιλοξενούμενό της, την απλότητα και την ηρεμία της. Ωραίοι άνθρωποι, που την κρατούν ζωντανή τον χειμώνα πριν υποδεχτούν το καλοκαίρι τους επισκέπτες τους, μοιράζονται μαζί μας τις αγωνίες αλλά και τις σοφίες τους.

«Θυμάμαι τον Σκοπελίτη από πάντα». Η φράση αυτή απηχεί την μακρά παρουσία του θρυλικού πλοίου στις μικρές Κυκλάδες. Από τη δεκαετία του ’50 στις υπηρεσίες των νησιωτών και των φίλων, το «Σκοπελίτης» μεταφέρει φάρμακα, καύσιμα και αγαθά, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της ζωής σε αυτά τα μέρη.

Ενενήντα καρτ ποστάλ, πολλές από τη δεκαετία του 2000, που δεν εστάλησαν ποτέ από τη Δονούσα, αναζητούν τώρα τους παραλήπτες τους. Τις ανακάλυψε τυχαία ο πολιτιστικός σύλλογος και τις έκανε θεατρικό δρώμενο με φόντο το νησί. Τρυφερές κουβέντες προς δικούς τους ανθρώπους και πληροφορίες για τη Δονούσα της εποχής περιλαμβάνονται σε αυτήν την παλιά μέθοδο επικοινωνίας. «Θα τα πούμε σύντομα» κατέληγαν, όπως άλλωστε λένε και οι τωρινοί επισκέπτες, ελπίζοντας να χαρούν και πάλι τον τόπο.

Η ελεύθερη κατάδυση στον βυθό της Σχοινούσας είναι μια μαγική εμπειρία. Οδηγός μας είναι ο Μάνος Πρωτονοτάριος που μας ταξιδεύει με το καΐκι του, ενώ η σύντροφός του, Ειρήνη Σαρλάνη, μας μυεί στη γιόγκα.

Η ξακουστή παραλία του Κέδρου στη Δονούσα φέρνει ακόμα κοντά της τους εφήβους της δεκαετίας του ’60… Μη οργανωμένη, απλή και με ένα ταβερνάκι, εξακολουθεί να προσελκύει επισκέπτες, παλιούς και νέους. Στον βυθό του κολπίσκου, τα ύφαλα ενός «αβύθιστου» αντιτορπιλικού πλοίου έχουν μια ενδιαφέρουσα ιστορία.

Η Ηρακλειά είναι ένας τόπος μοναδικός, με ελάχιστους -όμως- νέους ανθρώπους. Τον γνωρίζουμε με τη βοήθεια του Κώστα Κωβαίου, που μας κάνει τον περίπλου με το καΐκι του για να δούμε ωραίες παραλίες, ενώ στην επιστροφή γευόμαστε εξαιρετική κουζίνα από τον βραβευμένο σεφ Γιάννη Γαβαλά.

