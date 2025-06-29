Για ακόμα ένα Σαββατόβραδο η μεγάλη παρέα του «Η Ελλάδα ψηφίζει» έδωσε ραντεβού στον ΣΚΑΪ για να διασκεδάσει και να διεκδικήσει πλούσια δώρα!

Η οικογένεια «Φυγοτάκηδες» συνάντησε στο πλατό τους «Κουμπάρους», σε μία αναμέτρηση που παραλίγο να κριθεί στα… πέναλτι. Οι «Φυγοτάκηδες» κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό, έπεσαν όμως έξω στην πρόβλεψή τους για την δημοφιλέστερη απάντηση στην ερώτηση «πού ξοδεύεις τον χρόνο σου στο κινητό;». Η απάντηση «παιχνίδια» ήταν εκείνη που, με 27%, συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους.

Το τηλεοπτικό κοινό έδειξε να διχάζεται όταν κλήθηκε να διαλέξει ποια κρίση μας άφησε περισσότερες πληγές. Το 52% επέλεξε ως απάντηση την οικονομική κρίση ενώ το 48% την πανδημία.

Είναι μία πρακτική που εφαρμόζεται δεκαετίες ανά τον κόσμο, ωστόσο στη χώρα μας το 70% δηλώνει πως δεν θα έκανε παιδί με δωρητή σπέρματος.

Καλοκαίρι, ζέστη και μπύρα πάνε μαζί και το 61% των χρηστών της εφαρμογής προτιμά να του τη σερβίρουν με αφρό!

Η απιστία με ένα φίλο είναι εκείνη που πονάει περισσότερο, ψήφισε το 57% των τηλεθεατών. Το 31% συγκέντρωσε το «ίδιο φύλο» και το 12% «με διάσημο».

Η αποτυχία, έκρινε το 44% των τηλεθεατών πως είναι αυτό που πιο δύσκολα θα παραδεχτεί ένας άντρας στη σύντροφό του. Η ζήλια και ο φόβος ακολούθησαν με 19% και το κλάμα με 18%.

Μία ερώτηση για τη θεματολογία των video στα social media άνοιξε μεγάλη συζήτηση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνουν βίντεο για: HAUL (ψώνια), GRWM (ετοιμαστούμε μαζί), ASMR (χαλαρωτικοί ήχοι) ή UNBOXING. Οι άγνωστες λέξεις πολλές και τα αντίστοιχα video προβλήθηκαν για επεξήγηση με το τηλεοπτικό κοινό να ψηφίζει σε ποσοστό 36% τα ASMR.

Το «Η Ελλάδα ψηφίζει», το μοναδικό live τηλεπαιχνίδι σόου της ελληνικής τηλεόρασης, θα είναι και πάλι κοντά μας το επόμενο Σάββατο 5 Ιουλίου με νέες συναρπαστικές ερωτήσεις και διλήμματα. Αν θέλετε να γίνεται κι εσείς μέλη της πιο διασκεδαστικής τηλεοπτικής παρέας κατεβάστε την ειδική εφαρμογή από το ielladapsifizei.gr ψηφίστε και διεκδικήστε πλούσια δώρα!

Η Ελλάδα Ψηφίζει κάθε Σάββατο στις 21:00 στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

