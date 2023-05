Η αγέραστη Ντόλι Πάρτον ερμήνευσε το πρώτο της ροκ τραγούδι - Δείτε το βίντεο

Η Ντόλι Πάρτον έδωσε στους θαυμαστές της μια γεύση από τη νέα της μουσική.

Ο νέος δίσκος της θρυλικής τραγούδιστριας της κάντρι, με τίτλο «Rock Star» περιλαμβάνει διασκευές κλασικών τραγουδιών από τους Prince, The Rolling Stones, Led Zeppelin και Lynyrd Skynyrd.

Στον δίσκο της συμμετέχουν μεγάλα ονόματα της ροκ μουσικής όπως Πολ Μακ Κάρτνεϊ, Στίβι Νικς και Στίβεν Τάιλερ.

Η σταρ της κάντρι θα κυκλοφορήσει το ντεμπούτο της ροκ άλμπουμ αργότερα μέσα στη χρονιά, αλλά κοινοποίησε ήδη το πρώτο της τραγούδι «World on Fire» και το ερμήνευσε για πρώτη φορά ζωντανά στην 58η τελετή απονομής των βραβείων της Ακαδημίας Κάντρι Μουσικής.

Show some love, let's rise above ❤️‍🔥 The official music video for “World On Fire” from tonight’s performance at the @ACMawards is out now! https://t.co/teXfc2DyDA pic.twitter.com/THes9drC2Y