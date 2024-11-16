Netflix:Την «έριξε» ο αγώνας πυγμαχίας του Tάισον με τον Πολ

Σημαντικά προβλήματα αντιμετώπισαν οι χρήστες του Netflix στη διάρκεια της απευθείας μετάδοσης του αγώνα πυγμαχίας μεταξύ του πρώην πρωταθλητή βαρέων βαρών Μάικ Τάισον με τον 27χρονο You Tuber Τζέικ Πολ, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο 58χρονος Τάισον αντιμετώπισε τον 27χρονο Τζέικ Πολ στον πρώτο επαγγελματικό αγώνα του πρώην πρωταθλητή βαρέων βαρών μετά από 19 χρόνια, μπροστά σε 70.000 θαυμαστές στο στάδιο AT&T, το σπίτι της ομάδας ποδοσφαίρου Dallas Cowboys του NFL και σε απευθείας μετάδοση μέσω της πλατφόρμας στις 03:00 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας.

Θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αμφιλεγόμενους αγώνες όλων των εποχών.

Ωστόσο, πριν από τον αγώνα, ορισμένοι θαυμαστές επισκέφθηκαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαμαρτυρήθηκαν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα στη μετάδοση του αγώνα από το Netflix.

Κύμα αναφορών για την ποιότητα ροής του βίντεο, τα «κολλήματα» στην εικόνα του Netflix έδειξε και ο ιστότοπος παρακολούθησης downdetector.com, καθώς στις 9:30 μ.μ. (τοπική ώρα) έγιναν περισσότερες από 88.700 αναφορές.

If Netflix doesn’t fix this buffering issue, this will go down as one of the biggest fails in all of tv/streaming history 🤦‍♀️ #TysonPaul #NetflixFight #PaulTyson #Coldplay pic.twitter.com/l7wBvrCYkw — Neeraj Pnadey (@NeerajPandey_7) November 16, 2024

«Εάν το Netflix δεν διορθώσει αυτό το πρόβλημα, αυτό θα είναι μία από τις μεγαλύτερες αστοχίες σε όλη την ιστορία της τηλεοπτικής ροής», έγραψε χρήστης.

«Ταχύτητα δικτύου 300 Mbps, το Netflix πρέπει να απαντήσει για αυτό, όχι να συμβουλεύει τους χρήστες. Η ζωντανή ροή είναι αξιολύπητη και μας λένε να ελέγξουμε το δικτυό μας; Τι αστείο», πρόσθεσε ένας άλλος.

