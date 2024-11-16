Η Άρτεμις θα μαγέψει τους coaches και θα θέλουν να γυρίσουν όλοι. 'Ένας, όμως, δε θα τα καταφέρει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην προσπάθειά του να πατήσει το κουμπί για να διεκδικήσει τη μαγική φωνή που άκουσε, συνειδητοποιεί ότι κάποιος από τους άλλους τρεις τον μπλόκαρε.

«Πρέπει να διαλέξεις. Πριν διαλέξεις πρέπει να απαντήσουμε στην πολύ ειλικρινή απορία του Γιώργου, η οποία είναι...», αναφέρει ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Και απαντά ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Ποιο κοπρόσκυλο με μπλοκάρισε;»

Ακολουθεί ένα blame game μεταξύ τον άλλων coaches, και κανένας δεν παραδέχεται ότι κρύβεται πίσω από το μπλοκάρισμα. Η παραγωγή, ωστόσο, δίνει το όνομα του ενόχου»

Το βίντεο αποκαλύπτει τον coach που βάζει φρένο στον «ατυχή» Γιωργο Μαζωνάκη, εμποδίζοντάς τον να διεκδικήσει τη μελωδική φωνή της γλυκύτατης Άρτεμις.

Δείτε το βίντεο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

