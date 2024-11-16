Νέες συνεντεύξεις με τους Σερ Ρίνγκο Σταρ και Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ, στις οποίες ανακαλούν πώς ήταν να προσγειώνεσαι στις ΗΠΑ στο απόγειο της Beatlemania περιλαμβάνονται σε νέο ντοκιμαντέρ για το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα της ροκ.

Το ντοκιμαντέρ «Beatles ’64» καταγράφει το συγκρότημα από το Λίβερπουλ - Τζον Λένον, Πολ ΜαΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ να φθάνει στο αεροδρόμιο Κένεντι της Νέας Υόρκης στις 7 Φεβρουαρίου 1964.

Η ταινία παραγωγός της οποίας είναι ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε θα περιλαμβάνει άγνωστα στιγμιότυπα της μπάντας και θα απαθανατίζει τη συντροφικότητα των Fab Four.

Σε teaser της Disney+ σε ασπρόμαυρα πλάνα τα μέλη της μπάντας εμφανίζονται σε ένα λεωφορείο να συζητούν με έντονη προφορά του Λίβερπουλ, καθώς και να αστειεύονται και να καπνίζουν και να μην είναι σίγουροι σε ποια πόλη βρίσκονται κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους στις ΗΠΑ.

Ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμάται ότι το ταξίδι τους στην Αμερική πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τη δολοφονία του προέδρου Τζον Φ. Κένενι στο Ντάλας του Τέξας το 1963.

Το πρώην μέλος του συγκροτήματος λέει: «Ίσως η Αμερική χρειαζόταν κάτι σαν τους Beatles για να αναπτερωθεί από τη θλίψη της».

Ο Σερ Ρίνγκο Σταρ εμφανίζεται να δίνει συνέντευξη στον Σκορσέζε.

Ενώ ο σκηνοθέτης γελάει, ο Σερ Ρίνγκο λέει: «Ήταν σαν να λέγαμε "είμαστε στην Αμερική, στην Αμερική!"».

Κάποια στιγμή μετά την προβολή βίντεο με κορίτσια να ουρλιάζουν και να λιποθυμούν αναφέρει επίσης: «Νομίζω ότι η τρέλα συνέβαινε στον κόσμο και στο συγκρότημα ήμασταν κάπως κανονικοί και ο υπόλοιπος κόσμος ήταν τρελός. Όλοι έφθαναν σε υστερία όταν οι Beatles έρχονταν στην πόλη».

Η ταινία είναι σκηνοθετημένη από τον Ντέιβιντ Τεντέσκι με εκτελεστικούς παραγωγούς τους Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Ρίνγκο Σταρ, καθώς και τη χήρα του Τζορτζ Χάρισον, Ολίβια και τον γιο του Τζον Λένον, Σον.

«Από τη στιγμή που προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Κένεντι και συνάντησαν χιλιάδες θαυμαστές, η Beatlemania σάρωσε τη Νέα Υόρκη και ολόκληρη τη χώρα» αναφέρει η Disney+ για το ντοκιμαντέρ. «Η συναρπαστική πρώτη τους εμφάνιση στο "The Ed Sullivan Show" μαγνήτισε περισσότερους από 73 εκατομμύρια θεατές, το τηλεοπτικό σόου με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση της εποχής του» προσθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.