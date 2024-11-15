Σχοινάς -Γαρμπή: Τα μυστικά της σχέσης τους και το φλέγον θέμα της απιστίας

Τους φτύνουμε να μην τους ματιάσουμε. 30 χρόνια μαζί μετράνε η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς που ετοιμάζονται να συνεργαστούν και επαγγελματικά κάνοντας πρεμιέρα σήμερα το βράδυ.

Ως τώρα αρνιόντουσαν όλες τις προτάσεις που τους γινόντουσαν. Δεν το ήθελαν να δουλέψουν μαζί. Τώρα που είπαν το ναι και το κάνουν είναι και οι δύο πολύ συγκινημένοι και μίλησαν στην κάμερα του «Happy Day» για αυτή τους την απόφαση αλλά και τη σχέση τους.

«Πολλά χρόνια δεν θέλαμε να το κάνουμε. Είμαστε 30 χρόνια μαζί και δεν δουλεύαμε μαζί ως τώρα. Εγώ της είπα…μη συμβεί τίποτα τώρα…» είπε αρχικά ο Διονύσης Σχοινάς

«Θεός Φυλάξει. Μόνο καλά πράγματα» απάντησε η Καίτη Γαρμπή

Διαβάστε ακόμα : Ουγγαρέζος και Κωνσταντάρας λείπουν σήμερα από της εκπομπές Σκορδά- Τσολάκη. Γιατί;

-Η σπίθα του έρωτα δεν σβήνει τελικά;

«Πώς να σβήσει η σπίθα του έρωτα με τέτοια γυναίκα δίπλα σου; Δεν γίνεται. όλη τη μέρα τη θαυμάζω. Νιώθω ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου, που βρέθηκε στον δρόμο μου η γυναίκα των ονείρων μου και μου έκανε αυτόν τον τύπο, τον άγγελο» απάντησε ο Διονύσης Σχοινάς.

«Το να μένεις σε μία σχέση 28 χρόνια ακούγεται πολύ δύσκολο, αλλά με βάση 3 συστατικά: αγάπη, θαυμασμός και σεβασμός, πας όσο θέλει ο Θεός να πας. Θέλουμε να είμαστε για πάντα μαζί» συμπλήρωσε η Καίτη Γαρμπή.

-Ζηλεύει ο ένας τον άλλον;

«Υπάρχει μία υγιής ζήλεια. Δεν το ακούω ότι δεν ζηλεύεις τον άντρα σου. Ζηλεύεις γιατί θέλεις να είναι δικός σου και δεν θέλεις καμία άλλη. Δεν μου δίνει δικαιώματα. Ποτέ στα 28 χρόνια! Τουλάχιστον μπροστά μου. Να τα λέμε κι αυτά. Μη φανούμε ότι είμαστε και πολύ σίγουροι και μας κοροϊδεύουν» απάντησε η Καίτη Γαρμπή.

-Πρόσφατα κυρία Γαρμπή δώσατε μια συνέντευξη και συζητήθηκε πολύ γιατί είπατε ότι θα συγχωρούσατε την απιστία

«Η απιστία έχει πολλά πρόσωπα. Αν είναι κάτι μόνιμο και πλέον ο άντρας έχει φύγει γιατί έχει ερωτευτεί κάπου αλλού, νομίζω ότι είναι άσκοπο να τον κυνηγήσεις. Χάνεις και την αξιοπρέπειά σου κι εκείνος δεν θα γυρίσει. Πέρα από αυτό, δεν χάνεις έναν τέτοιο πολύτιμο σύντροφο για ένα ατόπημα. Μην παίρνεις θάρρος (σ.σ προς τον Διονύση) γιατί όταν δεν ξέρεις, συγχωρείς τα πάντα. Δεν θα έχανα αυτόν τον άνθρωπο αν γινόταν κάτι. Να χτυπήσω ξύλο»

«Μιλά εκ του ασφαλούς γιατί ξέρει πολύ καλά τι γίνεται μέσα στο σπίτι της και για αυτό κάνει αυτές τις δηλώσεις. Αν σου τύχει, θα γυρίσει το μάτι σου. Καταλαβαίνω ακριβώς τι λέει. Όταν είσαι με έναν άνθρωπο τόσα χρόνια μαζί και το μάθεις για τον οποιονδήποτε λόγο και δεν υπάρχει συναίσθημα και δεν υπάρχει σχέση και ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος το μετάνιωσε και θέλει να είναι μαζί σου, δεν το χαλάς όταν έχεις χτίσει τόσα πράγματα» συμπλήρωσε ο Διονύσης Σχοινάς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.