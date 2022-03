Μπορεί κανείς να περίμενε ότι η πρώτη φορά που ο Andrew Garfield θα συναντούσε στη μικρή οθόνη την Daisy Edgar-Jones, θα ήταν για κάποια ιστορία αγάπης. Αντιθέτως, η νέα σειρά που βρίσκεται στα σκαριά, το Under the Banner of Heaven, είναι μία ιστορία αληθινού εγκλήματος και μυστηρίου.

Η σειρά θα βασιστεί στο ομότιτλο βιβλίο του Jon Krakauer

Η Daisy Edgar-Jones στη σειρά υποδύεται μία νεαρή, θρησκευόμενη γυναίκα που ανήκει στην Εκκλησία των Μορμόνων. Όταν όμως εκείνη δολοφονείται βίαια, έρχεται στο προσκήνιο ένας νέος ντετέκτιβ, που είναι και ο ίδιος Μορμόνος. Προσπαθώντας να ξετυλίξει το κουβάρι των γεγονότων που οδήγησαν στην άγρια δολοφονία της γυναίκας, ξεκινά κι ο ίδιος να αμφισβητεί την πίστη και την θρησκεία του. Συγκεκριμένα, μέσα από αυτή την έρευνά του, προσπαθεί να καταλάβει τις ρίζες της θρησκείας στην οποία πιστεύει. Ωστόσο, όσο περισσότερα ανακαλύπτει, τόσο περισσότερο κλονίζεται ο κόσμος του.

Πρόκειται για τον πρώτο ρόλο του Andrew Garfield στη μικρή οθόνη

Φαίνεται πως ο ηθοποιός έκανε μία πολύ καλή επιλογή για να ξεκινήσει από εδώ και πέρα περισσότερες εμφανίσεις σε σειρές και όχι μόνο σε ταινίες. Όσο για την Daisy Edgar-Jones, εκείνη αποδεικνύει για άλλη μία φορά ότι μπορεί να φέρει εις πέρας κάθε ρόλο, ειδικά μετά τη συμμετοχή της στο Normal People, αλλά και το Fresh.

Η ιστορία αποτελεί ένα καθηλωτικό αφήγημα, καθώς ο Jon Krakauer έκανε πολυετή έρευνα για να φτάσει στα συμπεράσματά του. Σοκαρισμένος και ο ίδιος από τη διπλή αυτή δολοφονία τη δεκαετία του ’80, αποφάσισε να ερευνήσει σε βάθος την αίρεση των Μορμόνων. Αυτό όμως που κατάλαβε, και αυτό που θα δούμε και στη σειρά, είναι το πώς μια απλή παρερμηνεία όσων διακηρύττει μία θρησκεία μπορεί να γίνει η αφορμή για τα πιο σκληρά και στυγνά εγκλήματα.

Ο Dustin Lance Black, ο οποίος μεγάλωσε και ο ίδιος μέσα στην κουλτούρα και τη θρησκεία των Μορμόνων, είναι ο δημιουργός της σειράς. Μέσα από το Under the Banner of Heaven ήθελε να αναδείξει τα τρομερά εγκλήματα που μπορεί να συμβούν στο όνομα και το βωμό της θρησκείας.

