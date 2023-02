My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Οι over the knee μπότες έφεραν εντάσεις και «ατάκες-φωτιά»- Δείτε βίντεο

Όλες οι παίκτριες είχαν ένα κοινό σημείο αναφοράς, γύρω από το οποίο έπρεπε να χτίσουν τα looks τους.

Over the knee μπότες ήταν το κεντρικό θέμα του σημερινού επεισοδίου του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ.

Αυτή τη φορά, τα μαχαίρια βγήκαν από νωρίς. Η εμφάνιση της Χριστιάννας προκάλεσε «με το καλημέρα» έντονα σχόλια από τις συμπαίκτριές της.

Η επιλογή της να εμφανιστεί στο πλατό με ζαρτιέρες συνοδεύτηκε από μάλλον αρνητικά σχόλια. Ιδιαίτερα επικριτικές ήταν η Νικολέττα και η Ναυσικά, με τη δεύτερη, μάλιστα, να λέει πως η εμφάνιση της Χριστιάννας παρέπεμπε σε «άλλου είδους κλαμπ» από αυτό που ήθελε η ίδια.

Πέρα από τις ενδυματολογικές της επιλογές, η Χριστιάννα βρέθηκε στο επίκεντρο και άλλων εντάσεων. Αφορμή στάθηκε η εμφάνιση της Βασιλικής, την οποία η Χριστιάννα θα ήθελε να βαθμολογήσει με -1 αν μπορούσε.

Για την άστοχη επιλογή της Βασιλικής μίλησε και η Όλγα, με τις τρεις παίκτριες να έχουν έντονη μεταξύ τους κόντρα.



Κόντρα η οποία δεν σταμάτησε εκεί. Όταν στάθηκε μπροστά από την κριτική επιτροπή, η Βασιλική «απασφάλισε» λέγοντας ότι κάποιες παίκτριες φέρονται διαφορετικά μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

«Πίσω σου λένε "είσαι μια κούκλα" και μετά σου βάζουν "1"» ανέφερε χαρακτηριστικά για να πυροδοτήσει νέο κύκλο έντασης με τις υπόλοιπες παίκτριες.

Για άλλη μια φορά, η Αιμιλία τράβηξε πάνω της τα βλέμματα.

Η εμφάνισή της στρεφόταν γύρω από το κόνσεπτ της γνωριμίας της με την διάσημη Kris Jenner, ωστόσο κρίθηκε ημιτελής από τους κριτές.

Αρνητικά ήταν και τα σχόλια από τη Ρέινα και οι δύο παίκτριες συνομίλησαν σε έντονο ύφος.

Στο αγωνιστικό κομμάτι του επεισοδίου, η Νικόλ ήταν εκείνη που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία.

Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν από την εμφάνισή της, ενώ η ίδια προκάλεσε γέλιο σε όλους με τις εξαιρετικές μιμήσεις της.

Πηγή: skai.gr

