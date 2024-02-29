Οι Πανθέοι: Ο Κίτσος νιώθει εγκλωβισμένος - Δείτε το trailer και sneak preview

Οι ήρωες είναι εγκλωβισμένοι, οι εξομολογήσεις προκαλούν ανησυχία και οι συγκρούσεις δεν λείπουν στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00.

Μετά τα τελευταία τραγικά γεγονότα, η Μάρμω κι ο Κίτσος αποφασίζουν να αναβάλλουν το σχέδιό τους να μιλήσουν στον Ανδρέα. Ο Κίτσος, εγκλωβισμένος με όλα αυτά, έχει να αντιμετωπίσει και ένα επιπλέον μέτωπο, την επιστροφή του πατέρα του και τις προθέσεις του.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Η Νίνα, καταρρακωμένη από την απώλεια του μικρού Σπύρου, είναι σίγουρη ότι ο θάνατός του δεν ήταν ατύχημα, όπως το παρουσίασαν. Ο Λουκάς δεν συμμερίζεται τις υποψίες της, γεγονός που τους φέρνει σε αντιπαράθεση.

Η ξαφνική επιστροφή της Σεβαστής εγείρει υποψίες στη Χρυσοστόμη που επιβεβαιώνονται και από το ψυχρό κλίμα που παρατηρεί ανάμεσα στη Μάρμω και τον Ανδρέα. Δεν ξέρει όμως τον υπαίτιο αυτής της ψυχρής συμπεριφοράς.

Η Μιρέλλα είναι πεπεισμένη πως ο Χρυσίνας κρύβει κάποιο μυστικό σχετικά με τον θάνατο του αδερφού της, γεγονός που τη φέρνει σε σύγκρουση με τον Ισίδωρο, ενώ ο Χρυσίνας αποφασίζει να εξομολογηθεί στον Παπά το μεγάλο μυστικό που κουβαλάει από το παρελθόν.

Ο Σολδάτος κάνει σαφές πως δεν πρόκειται να μπει σε πόλεμο με τον Γαλάτη και επιστρέφει το κλειδί του σπιτιού στη Δέσποινα, αποχωρώντας με ψηλά το κεφάλι. Η Δέσποινα προσπαθεί να του αλλάξει γνώμη, αλλά εκείνος είναι ανένδοτος.

Ο Φάνης, η Βέτα και η Πέλλα προσπαθούν να βρουν τρόπο για να πουν στην Ουρανία ότι δεν θα ξαναδεί τον Σπύρο. Η δικαιολογία τους δεν ικανοποιεί τη μικρή που ξεσπά στο ενδεχόμενο ότι δεν θα ξανακάνει παρέα με τον φίλο της.

Ο Μανιάτης καταφέρνει να βρει επιτέλους τον Μαρκέζη και κανονίζει να βρεθούν από κοντά ώστε να του αποκαλύψει τον σκοτεινό ρόλο του Μαρμάρη…

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Μιρέλλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Μελέτης Γεωργιάδης (Όμηρος Γαλάτης), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Γιάννης Δεγαΐτης (Μεταξάς), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Χρήστος Φωτίδης (Ιγνάτιος), Γιάννης Ζαφείρης (Γεράσιμος Σολδάτος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Χριστόφορος Μπαρμπαγιάννης (Μανιάτης), Ήρα Ρόκου (Βάλια), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)

instagram.com/pantheoi.official/

facebook.com/pantheoi.official/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.