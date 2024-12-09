My Style Rocks: Νικήτρια η Μαρία Παπαγρηγορίου - Αποχώρησε η Σέβη Παπανίκου

Το Gala Avant Garde του My Style Rocks ήταν γεμάτο από εντυπωσιακές εικόνες και βαθμολογίες που εγείρουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις! Νικήτρια αναδείχθηκε η Μαρία Παπαγρηγορίου ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την 10η διαγωνιστική εβδομάδα ενώ αποχώρησε η Σέβη Παπανίκου.

Τα concept που παρουσιάστηκαν ήταν ευφάνταστα ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι διαγωνιζόμενες θέλησαν με την εμφάνισή τους να περάσουν ένα ξεχωριστό μήνυμα. Εξωγήινοι, πλάσματα από το 2060 και μία μελλοντική εκδοχή της Τυφλής Δικαιοσύνης ήταν μερικές μόνο από τις μορφές που ανέβηκαν στην πασαρέλα του My Style Rocks.

Με την ολοκλήρωση των εμφανίσεων νικήτρια της εβδομάδας ανακηρύχθηκε η Μαρία Παπαγρηγορίου ενώ στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης βρέθηκαν η Βανέσσα, η Άννα και η Σέβη. Οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες στήριξαν παμψηφεί την Βανέσσα.

Η Άννα και η Σέβη βρέθηκαν μπροστά στην κριτική επιτροπή η οποία ήταν προβληματισμένη από τη δήλωση της πρώτης ό,τι δεν την «πολυνοιάζει» το τι θα γίνει… Τελικά, η επιτροπή έδωσε τη δεύτερη ευκαιρία στην Άννα και ευχαρίστησε για τη συμμετοχή της τη Σέβη Παπανίκου.

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.