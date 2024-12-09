Λογαριασμός
Στεφανία Γουλιώτη: Το ιδιαίτερο ευχαριστώ της στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη για το Maestro

Ολοκληρώθηκε και η προβολή του τρίτου κύκλου και προς το παρόν τέλος το Maestro

Στεφανία Γουλιώτη: Το ιδιαίτερο ευχαριστώ της στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη για το Maestro

Και λέμε προς το παρόν γιατί ο ίδιος ο δημιουργός του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει την έμπνευση να συνεχίσει την ιστορία των ηρώων που αγαπήθηκαν παγκόσμια με τον τρίτο κύκλο του Maestro in Blue να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 28 Δεκεμβρίου.

Τελευταία από τους πρωταγωνιστές που ανέβασαν ευχαριστήριο ποστ για τον Χριστόφορο και τη δημιουργία του η Στεφανία Γουλιώτη που πρόσφατα αποκάλυψε πως όταν ο Παπακαλιάτης έκανε την πρόταση της είπε πως δεν μπορούσε να σκεφτεί άλλη για τον ρόλο της τοξικής γυναίκας του παραδεχόμενη πως καταλαβαίνει τον λόγο.

Πέγκυ Τρικαλιώτη: «Οι γυναικολόγοι μου έλεγαν ότι έχω πρόωρη εμμηνόπαυση. Αν δεν έκανα παιδί, δεν θα έκανα ποτέ»

«Σειρά μου να ευχαριστήσω αυτό το αγόρι το ανεπανάληπτο, @christopherpapakaliatis που ενώ έβλεπε σε μένα την τοξική σύντροφό του με τρομερή απολυτότητα…😂😂…(δεν καταλαβαίνω το γιατί)…..τελικά φώτισε μέσα από το ταλέντο του όοοολες τις πλευρές και τις πληγές της γυναίκας!!

Ακόμα κι αυτές που δεν ξέραμε εμείς οι ίδιες πως υπάρχουν!!
ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΓΙΑ ΤΟ ΔΏΡΟ , σ´ευχαριστώ για τις ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΣΚΗΝΈΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΓΡΑΨΕΣ και σ´ ευχαριστώ για την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ που έφτιαξες!! ΕΙΣΑΙ ΜΆΓΟΣ!!» έγραψε η τηλεοπτική Αλεξάνδρα.

Πηγή: womenonly

TAGS: Στεφανία Γουλιώτη Χριστόφορος Παπακαλιάτης Maestro
