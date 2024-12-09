Τι σημαίνει avant garde στη Μόδα; Σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να απαντήσουν με τις εμφανίσεις τους οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks, στο Gala της δέκατης διαγωνιστικής εβδομάδας. Εμφανίσεις που μας δίνουν μία ιδέα από το… μέλλον. Δημιουργίες χωρίς περιορισμούς που κινούνται πέρα από τα όρια της υψηλής ραπτικής. Ποιες θα καταφέρουν να φέρουν τις κατάλληλες εικόνες για το θέμα εντάσσοντάς τις στο αντίστοιχο concept;

Δείτε το trailer:

Στο 2060 επιχειρεί να μας μεταφέρει με το look της η Κατερίνα Πεφτίτση φορώντας ένα καπέλο «με κάτι», όπως της είχε ζητήσει ο Στέλιος Κουδουνάρης. Η βαθμολογία της Άννας στην εμφάνισή της δίνει συνέχεια στην αντιπαράθεσή τους…

Η αδυναμία της Άννας να εξηγήσει το look της, η καθυστέρησή της στην ενημέρωση για το concept της και η αναφορά της στις εμφανίσεις των άλλων διαγωνιζόμενων οδηγεί σε εντάσεις με την κριτική επιτροπή.

Η Νικολέτα φέρνει μία εικόνα που συνδέεται με την εγκυμοσύνη της αδελφής της θέλοντας να περάσει το δικό της ξεχωριστό μήνυμα. Θα τα καταφέρει;

Μία εξωγήινη κάνει πασαρέλα στο My Style Rocks! Ποια κρύβεται πίσω από αυτή την εικόνα;

Με την ολοκλήρωση των εμφανίσεων μία fashionista θα κερδίσει τις 2.500 ευρώ ενώ για μία διαγωνιζόμενη το ταξίδι στο διαγωνισμό ολοκληρώνεται σήμερα.

