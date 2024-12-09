Ελισάβετ Σπανού: Το υπέροχο βίντεο από τη βάφτιση της κόρης της

Το 7 μηνών κοριτσάκι της βάφτισε πριν από λίγες μέρες η Ελισάβετ Σπανού και επέλεξε για εκείνη ένα πολύ ιδιαίτερο όνομα. Που το γνωρίζαμε από πριν καθώς από την πρώτη στιγμή η τραγουδίστρια που γέννησε τον Μάιο, αναφέρεται στην κόρη της με το όνομα που επέλεξε για εκείνη. Εμμέλεια, το όνομα της μικρούλας που έχει ξετρελάνει τόσο τη μαμά της που για χάρη της φέτος στόλισε για πρώτη φορά το σπίτι για τα Χριστούγεννα.

Διαβάστε ακόμα : Ανίτα Μπραντ: «Στην αρχή κατηγορούσα πάρα πολύ τον εαυτό μου. Κατηγορούσα το σώμα μου»

«Είμαι μονογονεϊκή οικογένεια, με την έννοια ότι τις περισσότερες ώρες και μέρες το παιδί είναι μαζί μου, καθώς ο μπαμπάς της δεν ζει εντός Αθηνών. Παρόλα αυτά, είμαστε οικογένεια. Το ερώτημα που στοίχειωσε την ελληνική κοινωνία ήταν το «ποιος είναι ο πατέρας του μωρού μου».

Ντάξει είχα ακούσει πολλά, με είχε ενοχλήσει κι εμένα πάρα πολύ, αλλά από την άλλη αντιλαμβάνομαι ότι είναι εύλογη απορία. Δεν στόλιζα ποτέ, φέτος στόλισα. Νιώθω τα Χριστούγεννα. Έχουμε βγάλει το πρώτο δόντι και καταλαβαίνεις τι γίνεται…

Είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να κάνω ένα παιδί, δεν το πάλεψα όμως. Προέκυψε. Λέω «δόξα τω Θεώ που ήρθε το παιδάκι τώρα», δε νομίζω ότι ποτέ καμία γυναίκα ξεπερνά το κομμάτι των αποβολών, το έχεις πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι έγινε κι αυτό». Είπε για την κόρη της σε πρόσφατη συνέντευξή της «Στο Πρωινό».

Η βάφτιση της μικρής έγινε στη Μονή Πεντέλης με νονά τη σχεδιάστρια Panama hats, Άσπα Ξυδάκη. Μια συγκινητική μέρα για την Ελισάβετ Σπανού και την οικογένειά της.

«Λίγες μέρες πριν…. Η φωτισμένη και φωτεινή Εμμέλεια μου! πάντα άξια @aspa_g_xidakis» έγραψε η ευτυχισμένη μαμά.

