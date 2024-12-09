«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Απόψε: Το πιο απρόβλεπτο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Σχολιάζουν ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με την Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ.

Ντοκουμέντο: Γιατί δεν έχει θεσμική εκπροσώπηση η ελληνική διαιτησία. Απαντά ο σύμβουλος της Ένωσης Διαιτητών Γιώργος Σπανέας.

Ρεπορτάζ: Η ώρα των απολογιών για τη δολοφονία Λυγγερίδη. Αναλύει ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου.

Θέμα: Το νέο αναβαθμισμένο σχέδιο για την οπαδική βία. Στο studio, ο πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ Ανδρέας Μαλάτος.

Αποκάλυψη: Τα στημένα ματς που εντοπίστηκαν στο κύκλωμα στοιχηματισμού. Όλα τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

