Το My Style Rocks μπαίνει στην τελική ευθεία για την ανάδειξη της βασίλισσας του στυλ και νικήτριας του επάθλου αξίας 30.000 ευρώ! Στο χθεσινό (06/06) Gala οι επτά διαγωνιζόμενες χωρίστηκαν σε ζευγάρια και η κάθε fashionista ανέθεσε ένα task στο ταίρι της. Σήμερα θα δούμε πώς θα τα πάνε στις δοκιμασίες που ανέθεσε η μία στην άλλη.

Τα ζευγάρια με τις αντίστοιχες αναθέσεις είναι: Ζέτα (safari) – Δήμητρα (floral), Μπι (animal Print) – Νατάσα (mixed prints), Σιμόν (ρίγες) – Casablanca (πουά) ενώ η Νικολίνα βρήκε ως νικήτρια του Gala μόνη της τη δοκιμασία και ανέθεσε στον εαυτό της το street style.

Μία σημαντική αλλαγή που θα δούμε από σήμερα είναι πως δεν θα υπάρχει νικήτρια της ημέρας, οι βαθμολογίες που θα συγκεντρώνουν από κάθε εμφάνιση οι διαγωνιζόμενες θα προστίθενται όμως δεν θα τους ανακοινώνονται οι βαθμοί και η κατάταξη μέχρι να φτάσουμε στην πρώτη αποχώρηση. Το πότε θα είναι αυτό είναι κάτι που θα ανακοινωθεί… ξαφνικά! Το άγχος των διαγωνιζόμενων χτυπάει κόκκινο και όλες θέλουν να φτάσουν στον τελικό.

Η διαγωνιστική εβδομάδα που ξεκινά σήμερα είναι γεμάτη εκπλήξεις, λαμπερούς guest, stylish εμφανίσεις και πολλές ανατροπές!!! Τη Δευτέρα (10/06) στο πλατό έρχεται η διακεκριμένη σχεδιάστρια Ορσαλία Παρθένη ενώ την Τρίτη (11/06) ως guest κριτή θα δούμε το διεθνούς φήμης μοντέλο, Γιώργο Καράβα! Ο 7ος κύκλος του My Style Rocks φτάνει στο τέλος του, μη χάσετε επεισόδιο!

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

