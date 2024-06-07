Η Εβίτα και η Μυρτιάννα έχουν καταρρίψει το ρεκόρ νικών, αφού μέχρι στιγμής έχουν κερδίσει συνολικά 8.000 ευρώ στην κουζίνα της Μαμάς. Σήμερα, αντιμετωπίζουν ένα ακόμη δυνατό ζευγάρι, τον Νίκο και τον Γιάννη.

Δείτε το trailer:

Τα δύο κορίτσια έχουν εντυπωσιάσει τον Έκτορα με τις απαιτητικές και δύσκολες συνταγές τους και πλέον έχουν μάθει την κουζίνα καλύτερα απ’ όλους. Σήμερα, η Μυρτιάννα βάζει την Εβίτα να ετοιμάσει μία ακόμη special συνταγή: «κολοκυθάκια παπουτσάκια με μπεσαμέλ πάνω σε βάση παρμεζάνας».

Τα υλικά και οι παρασκευές είναι πολλές, η ένταση αυξάνεται και το άγχος μεγαλώνει. Παρόλα αυτά, ολοκληρώνουν τη διαδικασία και καθώς είναι ευχαριστημένες από το πιάτο τους, παίζουν και padel. Θα αναδειχθούν νικήτριες για ένατη φορά;

Τα αγόρια, από την άλλη πλευρά, έχουν κερδίσει τρεις φορές στο «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» και αυτή τη φορά έρχονται για να αποδείξουν πως μπορούν να κερδίσουν ακόμη περισσότερες.

Ο Γιάννης και ο Νίκος μπαίνουν στην κουζίνα με άλλο αέρα και με αλλαγές στην εμφάνισή τους, αφού ο Νίκος έχει χάσει πάρα πολλά κιλά. Ο Γιάννης ξεκινά να δίνει οδηγίες για να ετοιμαστεί το «άυπνο burger» - μία παραλλαγή με μπιφτέκι από γαρίδες. Ο Μάρκος ενθουσιάζεται και δεν περιμένει το τέλος της διαδικασίας αλλά φτιάχνει το δικό του burger παράλληλα με τον Νίκο. Θα καταφέρουν τα αγόρια με το πιάτο τους να πάρουν το εισιτήριο για το επόμενο special επεισόδιο;

