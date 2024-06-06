Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

My style rocks - Gala Iconic Look - Σήμερα στις 16.15, στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Η ανάθεση που έχει γίνει στις διαγωνιζόμενες με τους Οίκους έχει ως εξής: Νικολίνα (Balenciaga), Σιμόν (Yves Saint Laurent), Casablanca (Alexander McQueen), Μπι (Jean Paul Gaultier), Δήμητρα (Christian Dior), Νατάσα (Roberto Cavalli) και Ζέτα (Gianni Versace)

My style rocks

MY STYLE ROCKS
GALA ICONIC LOOK
με την Κατερίνα Καραβάτου

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

My style rocks

Έφτασε η ώρα για το τελευταίο Gala του My Style Rocks πριν από την εβδομάδα του τελικού! Ήδη από το προηγούμενο Gala είχε ανατεθεί στις διαγωνιζόμενες η μελέτη ενός Οίκου μόδας ή ενός μεγάλου σχεδιαστή. Σκοπός των fashionistas σήμερα είναι να φέρουν ένα Iconic Look εμπνευσμένο από τον συγκεκριμένο Οίκο ή σχεδιαστή χωρίς ωστόσο να έχουν χρησιμοποιήσει στο look τους κάποιο κομμάτι δικό του.

κριτική επιτροπή

Η ανάθεση που έχει γίνει στις διαγωνιζόμενες με τους Οίκους έχει ως εξής: Νικολίνα (Balenciaga), Σιμόν (Yves Saint Laurent), Casablanca (Alexander McQueen), Μπι (Jean Paul Gaultier), Δήμητρα (Christian Dior), Νατάσα (Roberto Cavalli) και Ζέτα (Gianni Versace). Η πρώτη ματιά φαίνεται να ικανοποιεί την κριτική επιτροπή καθώς καταφέρνει στις περισσότερες εμφανίσεις να αναγνωρίσει τον Οίκο ή τον σχεδιαστή που έχει ανατεθεί.

Νατάσα

νικολινα

Οι βαθμολογίες που μπαίνουν από τις διαγωνιζόμενες είναι υψηλές και ξεφεύγουν αρκετά από τη λογική της… παρέας που ακολουθούσαν μέχρι χθες! Όσα μοιράζεται ο Λάκης Γαβαλάς από την προσωπική του γνωριμία με μεγάλους σχεδιαστές εντυπωσιάζουν…

σιμον

My style rocks

Ποια θα είναι η νικήτρια της διαγωνιστικής εβδομάδας που θα λάβει την επιταγή των 2.500 ευρώ; Ποιες θα προκριθούν στην εβδομάδα του τελικού; Looks εντυπωσιακά, σημαντικές πληροφορίες για μεγάλους Οίκους και δημιουργούς και ένα φινάλε ανατρεπτικό που κρύβει δύο μεγάλες εκπλήξεις!

My style rocks

My style rocks

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: My Style Rocks ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark