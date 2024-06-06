MY STYLE ROCKS

GALA ICONIC LOOK

με την Κατερίνα Καραβάτου

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

Έφτασε η ώρα για το τελευταίο Gala του My Style Rocks πριν από την εβδομάδα του τελικού! Ήδη από το προηγούμενο Gala είχε ανατεθεί στις διαγωνιζόμενες η μελέτη ενός Οίκου μόδας ή ενός μεγάλου σχεδιαστή. Σκοπός των fashionistas σήμερα είναι να φέρουν ένα Iconic Look εμπνευσμένο από τον συγκεκριμένο Οίκο ή σχεδιαστή χωρίς ωστόσο να έχουν χρησιμοποιήσει στο look τους κάποιο κομμάτι δικό του.

Η ανάθεση που έχει γίνει στις διαγωνιζόμενες με τους Οίκους έχει ως εξής: Νικολίνα (Balenciaga), Σιμόν (Yves Saint Laurent), Casablanca (Alexander McQueen), Μπι (Jean Paul Gaultier), Δήμητρα (Christian Dior), Νατάσα (Roberto Cavalli) και Ζέτα (Gianni Versace). Η πρώτη ματιά φαίνεται να ικανοποιεί την κριτική επιτροπή καθώς καταφέρνει στις περισσότερες εμφανίσεις να αναγνωρίσει τον Οίκο ή τον σχεδιαστή που έχει ανατεθεί.

Οι βαθμολογίες που μπαίνουν από τις διαγωνιζόμενες είναι υψηλές και ξεφεύγουν αρκετά από τη λογική της… παρέας που ακολουθούσαν μέχρι χθες! Όσα μοιράζεται ο Λάκης Γαβαλάς από την προσωπική του γνωριμία με μεγάλους σχεδιαστές εντυπωσιάζουν…

Ποια θα είναι η νικήτρια της διαγωνιστικής εβδομάδας που θα λάβει την επιταγή των 2.500 ευρώ; Ποιες θα προκριθούν στην εβδομάδα του τελικού; Looks εντυπωσιακά, σημαντικές πληροφορίες για μεγάλους Οίκους και δημιουργούς και ένα φινάλε ανατρεπτικό που κρύβει δύο μεγάλες εκπλήξεις!

