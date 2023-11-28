My Style Rocks: Looks με 100 ευρώ - Δείτε το trailer

Στο «My Style Rocks» τα tasks δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση. Σήμερα οι διαγωνιζόμενες έχουν να ανταποκριθούν σε πολύ πρακτικό για τις τηλεθεάτριες, task.

Πρέπει για τα looks που θα παρουσιάσουν να έχουν ξοδέψει αυστηρά έως 100 ευρώ! Μάλιστα έχουν φέρει αποδείξεις για όλα τα ρούχα που αποτελούν το σύνολό τους από ρούχα έως παπούτσια, τσάντες και αξεσουάρ.

Ποιες θα καταφέρουν να εντυπωσιάσουν την κριτική επιτροπή με τις επιλογές τους;

Ένα διαφορετικό χρωματικό τόνο επιχειρεί να δώσει στα άκρα του Στέλιου Κουδουνάρη και του Δημήτρη Σκουλού η Σοφία Χατζηπαντελή η οποία βάφει τα νύχια των συναδέλφων της… φούξια!

Ορισμένα από τα looks που παρουσιάζονται σήμερα είναι ικανά να δώσουν ιδέες για το πώς μπορείς να αναβαθμίσεις ένα οικονομικό σύνολο. Ποια διαγωνιζόμενη παρουσιάζει ελλιπές outfit προσπαθώντας να το αιτιολογήσει μέσα από το concept; Τι ακριβώς έχει συμβεί ανάμεσα στη Διονυσία και στη Μορτασία;

