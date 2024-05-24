Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι

Σήμερα στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

Η σημερινή μαγειρική αναμέτρηση θα είναι σκληρή, αφού δύο περήφανες μαμάδες ρίχνουν στη μάχη της κουζίνας τα παιδιά τους για να μαγειρέψουν και να στήσουν νόστιμα πιάτα που θα ικανοποιήσουν γευστικά τον Έκτορα Μποτρίνι.

Η Αγγελική με τη μαμά Γιώτα έρχονται για δεύτερη φορά στο παιχνίδι και αντιμετωπίζουν την Ιφιγένεια με τον γιο της Δημήτρη.

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

