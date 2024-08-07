Jessica Alba: Στη Μύκονο οικογενειακά

Διακοπές στη Mεσόγειο με σκάφος κάνει η Jessica Alba που μετά από λίγες ημέρες στη Νότια Γαλλία από χθες βρίσκεται στη Μύκονο και μάλιστα με όλη την οικογένειά της μαζί. Η διάσημη σταρ μαυρισμένη και εντυπωσιακή έκανε με άνεση τις βόλτες της στους Μύλους και στα στενά στα Ματογιάννια, λάτρεψε την ελληνική σαλάτα και δημοσίευσε ουκ ολίγες φωτογραφίες, stories και βίντεο από την παραμονή της στο κοσμικό νησί.

Σε όλα όσα έγραψε αποθέωση. Πόσο καθαρά ήταν να νερά στην παραλία του Santa Marina που πήγαν για μπάνιο, πόσο ωραίο φαγητό δοκίμασαν και σε γενικές γραμμές τα βρήκε όλα απόλυτα τέλεια.

Με 20,6 εκατομμύρια followers που βλέπουν τις αναρτήσεις της και σίγουρα κάποιοι επηρρεάζονται θετικά από αυτές ίσως θα έπρεπε να της δώσουμε κάτιτις για την τεράστια διαφήμιση. Μια αυτή, μια η Kardashian νωρίτερα, θα βουλιάξουν τα νησιά από τον κόσμο.

