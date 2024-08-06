Taylor Swift: Εξυμνεί τρεις Αμερικανίδες σταρ σε βίντεο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Τέιλορ Σουίφτ είναι αφηγήτρια σε διαφημιστικό βίντεο του NBC για την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων, στο οποίο αποτίει φόρο τιμής στα αστέρια της Team USA που έχουν εξασφαλίσει μετάλλια στο Παρίσι.

Το εμβληματικό τραγούδι της «Style» -από την έκδοση του άλμπουμ της του 1989 που επανακυκλοφόρησε- ακούγεται παράλληλα με την αφήγηση της Σουίφτ στο κλιπ διάρκειας ενός λεπτού, στο οποίο συμμετέχουν η γυμνάστρια Σιμόν Μπάιλς, η κολυμβήτρια Κέιτι Λεντέκι και η σπρίντερ Σα'Κάρι Ρίτσαρντσον.

"Never be afraid to show them who you are...especially when the whole world is watching." -@taylorswift13



Katie. Sha'Carri. Simone. They'll never go out of style.



Primetime in Paris: Tonight at 8/7c on NBC and Peacock. #ParisOlympics pic.twitter.com/uc9ZZ9wGuT — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) August 3, 2024

«Μην φοβάστε ποτέ να τους δείξετε ποιες είστε, ειδικά όταν όλος ο κόσμος σας παρακολουθεί» λέει η Αμερικανίδα σταρ της ποπ. «Επειδή δεν υπάρχει μόνον ένας τρόπος να είσαι η καλύτερη. Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος να εμπνεύσετε όλους τους άλλους που κάποια μέρα θα ακολουθήσουν. Κάνετε αυτό που αγαπάτε. Αγαπάτε αυτό που κάνετε. Πιστεύετε στο στυλ σας, όποιο κι αν είναι αυτό» σημειώνει.

Το βίντεο αρχίζει με την προβολή της φράσης του ινδάλματος της μόδας, Coco Chanel, και ακολουθούν στιγμιότυπα με τις Μπάιλς, Λεντέκι και Ρίτσαρντσον.

H Τέιλορ Σουίφτ θα δώσει στο Wembley Stadium του Λονδίνου πέντε συναυλίες στο πλαίσιο της περιοδείας της «Eras Tour» από τις 15 έως τις 20 Αυγούστου.

Μαζί της θα είναι οι Paramore, που άνοιξαν όλες τις εμφανίσεις της στην Ευρώπη, καθώς και ειδικοί καλεσμένοι, SOFIA ISELLA, Holly Humberstone, Suki Waterhouse, Maisie Peters και Raye.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

