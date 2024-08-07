Σταματίνα Τσιμτσιλή: Βγήκε για φαγητό στην Πάρο κι έπεσε πάνω στον Viking Travis Fimmel!

Αν έχεις τύχη... Μια βραδινή βόλτα για φαγητό σε αγαπημένο στέκι έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και δείτε ποιόν συνάντησε. Τον κούκλο προωταγωνιστή της σειράς Vikings, Travis Fimmel που προφανώς επολαμβάνει τις δικαοπές του στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι.

Ο πασίγνωστος Αυστραλός ηθοποιός και πρώην μοντέλο εγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσω της πετυχημένης καμπάνιας του Calvin Klein, ως συμπρωταγωνιστής του Patrick Swayze στην τηλεοπτική σειρά The Beast, και μέσω του ρόλου του ως Ράγκναρ Λόθμπροκ στη σειρά του History Channel Βίκινγκς.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.