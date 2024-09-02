Μπιμπίλας: «Ο Δάνης Κατρανίδης δεν ήθελε να γίνει αντικείμενο συζήτησης η περιπέτεια της υγείας του»

Για τον Δάνη Κατρανίδη και τη γνωριμία τους μίλησε σήμερα στο «Summer’s Cool» ο Σπύρος Μπιμπίλας που ήταν και ο άνθρωπος που έκανε γνωστό πως ο μεγάλος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την 1η Σεπτεμβρίου.

«Έχω αυτό το θλιβερό καθήκον να ανακοινώνω τους θανάτους των ηθοποιών και των καλλιτεχνών» και πρόσθεσε: «Με τον Δάνη Κατρανίδη δεν είχα την τύχη να συνεργαστώ ποτέ μαζί του, όμως τον γνώριζα καλά γιατί τον παρακολουθούσα χρόνια και είχε τύχει να παίζουμε στο ίδιο θέατρο αλλά όχι στην ίδια παράσταση» είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας και συνέχισε:

«Η τελευταία φορά που συναντηθήκαμε ήταν πριν αρρωστήσει. Τότε ήταν στο θέατρο που είχε πάρει ο ίδιος και έκανε πολύ σπουδαίες παραστάσεις. Από τα πρώτα του βήματα τον παρακολουθούσα στο Εθνικό Θέατρο.

Αυτός ο άνθρωπος ξεχώριζε και για την ποιότητά του και για την ευγένειά του. Ήταν εξαιρετικό πλάσμα της καλλιτεχνικής μας οικογένεια και για αυτό έχουν στεναχωρηθεί όλοι.

Επειδή ξέραμε για την περιπέτεια της υγείας τους που κράτησε 2,5 χρόνια, πάντα λέγαμε να γίνει καλά. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Είχε δίπλα του πολλούς δικούς του ανθρώπους, απλά δεν ήθελε να γίνει αντικείμενο συζήτησης η προσωπική του περιπέτεια».

