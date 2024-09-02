Eurovision 2025: Είναι επίσημο. Ο εκπρόσωπος της Κύπρου ανακοινώθηκε

Και πλέον είναι επίσημο. Ο Theo Evan είναι αυτός που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2025 στη Βασιλεία.

Το ΡΙΚ σε επίσημη ανακοίνωση του ενημέρωσε πως ο Theo Evan ή αλλιώς Βαγγέλης Θεοδώρου, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, θα είναι τελικά ο εκπρόσωπος της Κύπρου για τον 69ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Από την Κύπρο στο Berklee

Ο Ευάγγελος Θεοδώρου, γνωστός ως Theo Evan, έχει καταφέρει ήδη να ξεχωρίσειαπό τις πρώτες του κιόλας δισκογραφικές δουλειές . Aπόφοιτος του Berklee, του κορυφαίου ίσως παγκοσμίως πανεπιστημίου μουσικής στην Αμερική. Τελείωσε τις σπουδές του νωρίτερα από την κανονική τους διάρκεια με άριστα. Αυτό δεν άφησε αδιάφορους τους καθηγητές του, που στις τρεις τελευταίες αποφοιτήσεις έλαβε μέρος ως τιμώμενο πρόσωπο, μαζί με θρύλους της μουσικής, όπως οι Justin Timberlake, Missy Eliott, Pharell Williams και John Legend.

Σε ηλικία μόλις 7 ετών, ξεκίνησε να παίρνει μαθήματα χορού στην Λευκωσία. Ήταν σύντομα φανερό ότι διακρινόταν για το ταλέντο του, τόσο στο χορό όσο και στο τραγούδι. Αυτή η φυσική ικανότητα τον οδήγησε σε επιτυχίες και βραβεία σε διάφορους διαγωνισμούς. Παράλληλα, συμμετείχε στη χορωδία του σχολείου και σε διάφορες παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις, όπως Talent Shows και Musical Theatre Shows, τα οποία του έδωσαν την ώθηση και τη φιλοδοξία να δημιουργήσει τα δικά του τραγούδια. Με την πάροδο του χρόνου, τα γούστα του στη μουσική κατευθύνθηκαν προς την Pop.

Γενικά ψάχνεται σε όλο το φάσμα της καλλιτεχνικής ζωής και έχει συμεμτάσχει και στην πολύ πετυχημένη τηλεοπτική σειρά του HBO Eurphoria ως κομπάρσος στο 7ο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.